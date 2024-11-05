Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Задай вопрос о мунреформе!
Покажите нам корову!
Иван, белиссимо!
Господин Рейтингомер
«Гельдт»: гостевые комнаты
День народного единства в Пскове
Лонгрид мифы о молоке
Защита прав педагогов
Кружки и секции для детей
чистый русский
Профсоюз хороший инструмент
литературные премии
босиком по траве
животноводство в Новосокольниках
 
 
 
ещё Общество 05.11.2024 16:061 Когда снежный покров сформируется в Псковской области, ответили в гидрометцентре 06.11.2024 19:470 Небольшие дожди и облачная погода ожидаются 7 ноября в Псковской области 06.11.2024 19:400 Педагог из Пскова проведет онлайн-вебинар «Как подготовить ребенка к появлению брата или сестры?» 06.11.2024 19:240 В Пскове выберут лучших столяров и визажистов 06.11.2024 19:200 Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Смотри, это Россия!» 06.11.2024 19:000 Геническую школу-интернат капитально отремонтировали при поддержке Псковской области
 
 
 
Самое популярное 30.10.2024 22:460 Машина перевернулась на перекрёстке Народной и Юбилейной улиц в Пскове 02.11.2024 12:364 Школы Пскова после каникул останутся на «дистанционке» 31.10.2024 16:342 Ирина Иванова покидает пост первого замглавы администрации Пскова 02.11.2024 10:534 Виновник ДТП в Крестах бросил свой Opel и скрылся 31.10.2024 10:3612 Архитектор Юрий Ширяев предложил поставить на Четырех углах «Черный квадрат»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Охранную организацию в Пскове могут наказать за нарушение лицензионных требований

06.11.2024 18:24|ПсковКомментариев: 1

Управление Росгвардии по Псковской области обратилось в суд с заявлением о привлечении ООО «Частная охранная организация "Группа Довмонт"» к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

В ходе контрольных мероприятий на объекте охраны государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс» у ООО ЧОО «Группа Довмонт» выявили нарушения лицензионных требований, установленных нормативными правовыми актами.

Охранники организации осуществляли охранные услуги без правового статуса частного охранника и без личной карточки охранника.

Теперь ООО «Группа Довмонт» могут привлечь к ответственности по части 4 статьи 14.1. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 14.4.2 настоящего Кодекса».

Предварительное и судебное заседания назначены на 5 декабря. 

Теги: #Арбитражный суд Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пора ли менять резину?
В опросе приняло участие 42 человека
06.11.2024, 19:470 Небольшие дожди и облачная погода ожидаются 7 ноября в Псковской области 06.11.2024, 19:400 Педагог из Пскова проведет онлайн-вебинар «Как подготовить ребенка к появлению брата или сестры?» 06.11.2024, 19:240 В Пскове выберут лучших столяров и визажистов 06.11.2024, 19:200 Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Смотри, это Россия!»
06.11.2024, 19:010 Инспектор таможни Псковской области сломала ногу на рабочем месте 06.11.2024, 19:000 Геническую школу-интернат капитально отремонтировали при поддержке Псковской области 06.11.2024, 18:450 Бывшую сотрудницу калужской полиции будут судить за организацию незаконной миграции и взятки 06.11.2024, 18:440 Тела двух мужчин ищут водолазы в озёрах Невельского округа и Печорского района
06.11.2024, 18:400 «Единая Россия» обновила состав Центрального совета сторонников партии 06.11.2024, 18:370 Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского 06.11.2024, 18:330 Псковичи завоевали четыре медали на Кубке России по бадминтону 06.11.2024, 18:300 К наставничеству псковичи относятся как к ответственной и важной миссии – опрос
06.11.2024, 18:280 В Псковской области спрос на работников дорожного хозяйства вырос на 33% 06.11.2024, 18:260 Линии электропередач массово отключили в Псковской области из-за сильного ветра 06.11.2024, 18:260 Гатчинский органист выступит с концертом в Пскове 10 ноября 06.11.2024, 18:241 Охранную организацию в Пскове могут наказать за нарушение лицензионных требований
06.11.2024, 18:210 Псковская область по итогам «Бумбатла» вошла в топ-20 регионов по сбору макулатуры  06.11.2024, 18:150 «Собственной персоной»: Петр Алексеенко об итогах политического сезона-2024, планах обкома КПРФ и годовщине Октябрьской революции. ВИДЕО 06.11.2024, 18:141 Госавтоинспекция предлагает организовать места дежурства бригад скорой помощи на трассе Р-23 06.11.2024, 18:120 В Великих Луках идет подготовка улиц к зимнему периоду
06.11.2024, 18:060 Посвященная народу сето выставка откроется в Москве 8 ноября 06.11.2024, 18:010 Несчастный случай с курьером произошел в городе Великие Луки 06.11.2024, 17:580 Петр Алексеенко: В существующих условиях невозможно, чтобы коммунист стал главой округа 06.11.2024, 17:430 Участок улицы Владимирской в Пскове перекроют до 15 ноября
06.11.2024, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 ноября 06.11.2024, 17:400 Женщина пострадала при столкновении ВАЗа и Renault в Великолукском районе 06.11.2024, 17:350 Объявлена дата открытия III фестиваля анимации и литературы в «Михайловском» 06.11.2024, 17:320 Михаил Ведерников рассказал о системном решении проблемы изношенности электросетей
06.11.2024, 17:220 «Беседка»: «Движение первых» в Псковской области. ВИДЕО 06.11.2024, 17:130 Две теплицы с коноплей обнаружили у жителя Стругокрасненского округа 06.11.2024, 17:060 Девять иностранцев выдворили за пределы РФ из Псковской области 06.11.2024, 17:020 В школу в Палкинском районе закупят оборудование на 3,5 млн рублей
06.11.2024, 16:510 Матери троих несовершеннолетних детей в Пскове грозит тюрьма за кражу золотого кольца 06.11.2024, 16:490 На улицах Великих Лук заметили лисицу 06.11.2024, 16:400 За 10 месяцев при пожарах в Псковской области погибли 55 человек 06.11.2024, 16:340 Петр Алексеенко планирует участвовать в выборах персека Псковского обкома КПРФ в 2025 году
06.11.2024, 16:300 Квест «Псков взят, но не сломлен» презентовали в музее-заповеднике 06.11.2024, 16:140 «PRO-ПРАВО»: Льготы для участников СВО. ВИДЕО 06.11.2024, 16:100 ВАЗ и ЗАЗ столкнулись на повороте на парковку на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2024, 16:040 Муниципальный депутат от «Яблока» Николай Кузьмин* может досрочно лишиться полномочий
06.11.2024, 15:510 Андрей Козлов: Свой бренд алкогольной продукции мог бы дать толчок развитию экономики региона 06.11.2024, 15:430 Аптеки «Фармация» в Великих Луках заработали в прежнем режиме 06.11.2024, 15:380 В «Михайловском» ждут гостей даже во время санитарного периода 06.11.2024, 15:360 Псковская певица Дарья Романова выступит в Кремлевском дворце
06.11.2024, 15:261 Причины снижения позиций КПРФ в Псковской области назвал Петр Алексеенко 06.11.2024, 15:200 Открылась выставка «Хранить вечно» к 80-летию освобождения Псковской земли 06.11.2024, 15:163 За всё надо платить, и за мусор тоже 06.11.2024, 15:130 Театральный фестиваль «Кулов-фест» пройдет Пскове 11-16 декабря
06.11.2024, 15:070 Проверку по сообщению о гибели 73-летнего мужчины при пожаре проводят в Острове 06.11.2024, 15:000 В Острове простились с бывшим главой района Павлом Мищенковым 06.11.2024, 14:500 Результаты выборов в США никак не повлияют на работу обкома КПРФ – Петр Алексеенко 06.11.2024, 14:492 Подшипниковые узлы: ключевые особенности и области применения
06.11.2024, 14:390 Пскович ответит в суде за избиение сожительницы в кафе 06.11.2024, 14:250 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о пенсионной реформе 06.11.2024, 14:240 Цена к цене. Что и на сколько подорожало за год. ИНФОГРАФИКА 06.11.2024, 14:100 XIV фестиваль настольных игр «Синий кот» пройдет в Пскове
06.11.2024, 14:070 Псковский музей-заповедник получил ценные подарки от давнего друга 06.11.2024, 13:490 Волонтеры для поисков пропавшего подростка требуются в Великих Луках 06.11.2024, 13:450 Более 14 000 человек присоединились к «Движению первых» в Псковской области 06.11.2024, 13:430 Коллективные средства размещения в Псковской области оказали услуги на 2,6 млрд рублей
06.11.2024, 13:300 Участники конкурса видео о семейных ценностях получили призы от «Прасковьи Молочковой» 06.11.2024, 13:180 Снятый в «Михайловском» фильм «Моцарт и Сальери» показали на московской встрече памяти Курбатова 06.11.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Петром Алексеенко 06.11.2024, 13:001 Жителям псковской деревни Крипецкое перекрыли воду
06.11.2024, 12:560 Россиянам назвали стаж для больничного в сумму среднего заработка 06.11.2024, 12:500 Возможность привлечения новых авиаперевозчиков прорабатывают в Псковской области 06.11.2024, 12:360 «Условно-пригородный маршрут» предложили внедрить в Невельском округе 06.11.2024, 12:240 Способы продлить срок службы бытовой техники перечислили эксперты 
06.11.2024, 12:150 С начала года в патриотических мероприятиях приняли участие 45 тысяч псковичей 06.11.2024, 12:100 Псковские росгвардейцы написали «Большой этнографический диктант» 06.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 ноября 06.11.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о региональном «Движении первых»
06.11.2024, 11:550 Трамп заявил, что считает своей целью прекращение войн в мире 06.11.2024, 11:541 Глава города вручил 14-летним псковичам паспорта 06.11.2024, 11:490 Совет Федерации поддержал увеличение штрафов за отказ в приеме на работу инвалидов 06.11.2024, 11:470 Вблизи школы и детсада в Псковском районе благоустроили территорию
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru