Общество

Охранную организацию в Пскове могут наказать за нарушение лицензионных требований

Управление Росгвардии по Псковской области обратилось в суд с заявлением о привлечении ООО «Частная охранная организация "Группа Довмонт"» к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

В ходе контрольных мероприятий на объекте охраны государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс» у ООО ЧОО «Группа Довмонт» выявили нарушения лицензионных требований, установленных нормативными правовыми актами.

Охранники организации осуществляли охранные услуги без правового статуса частного охранника и без личной карточки охранника.

Теперь ООО «Группа Довмонт» могут привлечь к ответственности по части 4 статьи 14.1. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 14.4.2 настоящего Кодекса».

Предварительное и судебное заседания назначены на 5 декабря.