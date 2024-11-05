Общество

Тела двух мужчин ищут водолазы в озёрах Невельского округа и Печорского района

Поиски тел мужчин 1957 года рождения и 1973 года рождения провели водолазы в озёрах Псковской области вчера, 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях

по Псковской области

Работы по поиску гражданина 1957 года рождения происходили в в Невельском муниципальном округе на озере Ордово, а мужчины 1973 года рождения в Порховском районе на озере Лучно.

Тела не обнаружены.