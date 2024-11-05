Общество

В Пскове прошли тренинги по избавлению от кредитной зависимости

Лекции и групповые тренинги, посвящённые проблеме кредитной зависимости, прошли в аппарате управления и учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области. На встречах личного состава со специалистами-психологами обсудили причины возникновения этой пагубной привычки, а также пути защиты от нее и профилактические меры, которые помогут избежать попадания в кредитную ловушку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

По словам психологов, кредитная зависимость — это новое заболевание нашего времени, которое поражает как молодых, так и более зрелых людей. Попадая в эту ловушку, человек становится заложником своих желаний: он постоянно берет кредиты и быстро их тратит. При этом сумма, которую он зарабатывает, может быть равна или даже меньше объема полученных кредитных средств.

Во время встреч с сотрудники обращали особое внимание на то, что каждый должен здраво оценивать свою платежеспособность и прежде, чем оформлять очередную финансовую сумму, ответить самому себе на несколько важных вопросов: «Зачем мне это надо? Можно ли без этого обойтись? Смогу ли я платить?». В противном случае это может привести к длительным депрессивным состояниям, зачастую заканчивающимся крайними формами девиантного поведения.