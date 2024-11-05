Общество

Работающих подростков в России стало на 40% больше

Число занятых молодых людей в возрасте 15-17 лет выросло на 40%, до 87 тысяч в 2023 году, следует из опубликованного в сентябре доклада Минтруда о положении детей и семей.

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В 2022 и 2021 годах подростков работало гораздо меньше (по 61,6 тысячи). Больше всего несовершеннолетних задействовано в сельском и лесном хозяйстве (30,1 тысячи), отмечается в докладе. Также их привлекают в качестве низкоквалифицированных работников (26,3 тысячи), пишут «Известия».

Тенденция сохраняется и в этом году, поскольку рынок испытывает серьезную нехватку кадров, сказал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Также влияет и желание подростков иметь собственные средства, добавил он.

В 2021 году власти приняли программу содействия молодежной занятости, рассчитанную до 2030 года. Кроме того, в прошлом году был упрощен наем подростков старше 14 лет.

На этом фоне число школьников в возрасте от 14 до 18 лет, которые разместили или обновили свои резюме, в начале 2024 года выросло на 15%.