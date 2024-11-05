Общество

Школьник получил свыше 800 тысяч рублей на проект «ПлюссАРТ»

Двое жителей Псковской области стали победителями конкурса «Росмолодежь.Гранты», это студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта из деревни Булынино Великолукского района Александр Миньков и школьник Артём Иванов из Плюссы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Проект «ПлюссАРТ» – многофункциональное пространство для семейных мероприятий» Артём Иванов получил грантовую поддержку в размере 808 074 рубля. Цель его проекта – создание площадки для реализации семейных инициатив.

Александр Миньков разработал проект «Серия интенсивов "На спорте"», в рамках Всероссийского фестиваля студенческого спорта, на реализацию которого он получил грант в размере 400 000 рублей. Цель его проекта – повысить уровень вовлеченности школьников Великолукского района в физкультурно-оздоровительную деятельность.

Всего по итогам 2 сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты» поддержку получили 577 проектов, общая сумма грантов составила 304 853 762 рубля на конкурс конкурса «Росмолодежь.Гранты» для физических лиц.