Общество

За неделю в Псковской области выявили свыше 3100 случаев ОРВИ

С 28 октября по 3 ноября в Псковской области выявлено 3 103 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших 55,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В городе Пскове зарегистрировано 1588 случаев ОРВИ или 51,2% от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Кампания по иммунизации против гриппа продолжается. В регионе уже привились 203 278 человек. «Напомним, оптимальным периодом проведения прививок против гриппа является время с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», - подчеркнули в управлении.

В этом году заменен один компонент для варианта гриппа A H3N2. Антигены вирусов гриппа А(H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними. Жителям региона доступны вакцины «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».