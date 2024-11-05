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Общество

В преддверии сезона распродаж мошенники увеличили активность

07.11.2024 15:22|ПсковКомментариев: 0

В преддверии месяца скидок защитные решения МегаФона зафиксировали рост почти на треть количества попыток привести абонентов на вредоносные ресурсы. Эта динамика уже превышает пользовательскую активность на маркетплейсах, где трафик хоть и выше среднего на 13%, но пока еще не вышел на пиковые значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Фото: МегаФон

Одним из популярных способов обмана в сезон распродаж остается фишинг. Злоумышленники создают сайты, имитирующие популярные бренды, призывают ввести пользовательские данные, чтобы получить имена учетных записей, пароли, номера кредитных карт или другие личные данные. Защитные решения МегаФона отслеживают такие ресурсы и при попытке посетить фишинговый сайт, система автоматически сообщает об опасности. В среднем такое предупреждение демонстрируется абонентам свыше 360 тысяч раз в месяц. Но с конца октября количество показанных предупреждений увеличилось на 27%.

Умные алгоритмы МегаФона в этом году выявляют в среднем в месяц 17,5 тысячи фишинговых сайтов, что на 5% выше значений прошлого года. Ранее проведённые исследования оператора выявили, что сайты, имитирующие интернет-магазины и маркетплейсы, являются вторыми по популярности у фишеров. Однако в ноябре эта категория будет лидировать на фоне интереса покупателей к распродажам.

Сами пользователи также стали чаще тратить трафик на маркетплейсах в ожидании скидок. За минувший месяц его стало больше на 13% относительно сентября, а время, проведенное за поиском товаров, увеличилось на 7%. Пика эти показатели достигнут в дни глобальных распродаж: 11 и 29 ноября. Как показывает статистика прошлых лет, в эти дни абоненты МегаФона расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре. А суммарно в месяц распродаж трафик на маркетплейсы на 62% выше усреднённых значений с января по октябрь.

Помимо фишинга мошенники применяют и другие способы обмана интернет-пользователей. К примеру, находят учетные записи с устаревшими регистрационными данными, получают к ним доступ, совершают покупки, оплачивая привязанной картой, и даже оформляют рассрочки.

«Распродажи — время, когда интернет-пользователям следует уделять особое внимание безопасности собственных данных. Как и прежде, рекомендуем актуализировать информацию в личных кабинетах маркетплейсов и интернет-магазинов, установить двухфакторную аутентификацию и удалить устаревшие аккаунты. Прежде чем вводить конфиденциальные данные, убедитесь, что вы делаете это на официальных площадках, проверьте адреса страниц. Устанавливайте приложения из проверенных источников и не доверяйте подозрительным сообщениям из рассылок. Так же не стоит пренебрегать предупреждениями оператора и защитного ПО об опасности», — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.
Теги: #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
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