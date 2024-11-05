Общество

В России создадут видеоигру о казачестве

Грандиозный исторический фестиваль «1612» прошёл 4 ноября, в День народного единства, в Москве. В рамках этого мероприятия произошло значимое событие для отечественной игровой индустрии: состоялась презентация обновлённой версии компьютерной игры «Смута», разработанной студией «Сайберия Нова». Официальное обновление появится через два-три месяца. Однако на этом команда разработчиков не собирается останавливаться. В планах — создание игры о казаках. Студия «Сайберия Нова» уже ведёт переговоры с Всероссийским казачьим обществом.

Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев прокомментировал обновления видеоигры.

«"Смута" стала одним из самых важных проектов отечественной игровой индустрии. Особенно с точки зрения социальной значимости и исторического просвещения молодёжи. Считаю, что разработчикам удалось создать уникальную атмосферу, опираясь на исторические события Смутного времени. Игра достоверно рассказывает молодёжи об исторических перипетиях нашего прошлого. А это способно повлиять на формирование мировоззренческой картины подрастающего поколения. Отрадно, что в компьютерной индустрии появляется не только интересный, но и полезный продукт. Мы надеемся, что в новых обновлениях шире будет представлена конструктивная роль казаков в преодолении Смуты, к тому же данный сюжет имеет исторические основания и своих героев», - сказал Игорь Кочубеев.

Следует отметить, что юристы ВсКО уже начали работу над проектом соглашения с компанией «Сайберия Нова», которая занимается разработкой видеоигр. Подписание договора запланировано на декабрь текущего года. Согласно официальному соглашению, казаки смогут выступать в роли информационного партнера и исторического консультанта для видеоигровой компании, пишет RuNews24.ru.

Напомним, что «Смута» — это российская игра, созданная в Новосибирске. Она рассказывает о событиях Смутного времени. В основу сюжета лег популярный исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», опубликованный в 1829 году.