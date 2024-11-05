Общество

Александр Котов: Проблема недобросовестных подрядчиков требует комплексного подхода

Необходимо усилить меры воздействия на недобросовестных подрядчиков в строительной отрасли. Эффективное решение проблемы требует не только штрафов и прокурорского реагирования, но и создания благоприятных условий для добросовестных компаний, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

Александр Котов подчеркнул, что законодательство предоставляет возможность применять различные меры, однако их эффективность зависит от конкретной ситуации.

«В некоторых случаях подрядчики реагируют на меры воздействия и стараются завершить работы в установленные сроки, в других — это не имеет значения, так как у них нет ресурсов для выполнения обязательств», — отметил он.

По словам Александра Котова, проблема заключается в том, что конкурсы выигрывают компании, не обладающие необходимыми ресурсами и опытом. Это приводит к тому, что они вынуждены нанимать субподрядчиков, что, в свою очередь, снижает финансовую мотивацию и качество работ.

Председатель областного Собрания предложил несколько решений для улучшения ситуации. Во-первых, он считает, что недобросовестные подрядчики не должны допускаться к новым контрактам. Для этого необходимо активнее использовать реестр недобросовестных поставщиков, который ведет Федеральная антимонопольная служба.

Александр Котов также подчеркнул важность контроля со стороны заказчиков и органов власти за ходом строительных работ.

«Заказчик должен следить за выполнением обязательств на объекте, а органы власти — за общим состоянием строительного рынка», — добавил он.

Кроме того, спикер регионального парламента отметил необходимость создания условий для развития добросовестных строительных компаний, включая пересмотр расценок и сокращение бюрократических процедур.

«Важно, чтобы каждая сторона четко выполняла свои обязательства по контракту», — сказал Александр Котов, подчеркивая, что для решения проблемы недобросовестных подрядчиков требуется комплексный подход, включающий как меры воздействия, так и создание благоприятных условий для добросовестных участников строительного рынка.

«Надо дать возможность развиваться тем строительным компаниям, которые стараются выполнять взятые на себя обязательства, которые работают быстро, с высоким качеством производства строительных работ. Такие компании, конечно же, есть. Другое дело, что их мало», - заключил председатель областного Собрания.