Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Покажите нам корову!
«Гельдт»: гостевые комнаты
Господин Рейтингомер
Готовим сами: семейные завтраки
День народного единства в Пскове
литературные премии
Реплика Губернаторопад-2024
Кружки и секции для детей
За мусор надо платить
чистый русский
ИНФОГРАФИКА Цена к цене
Дело табак
«Истфакт» Ленин в Пскове
Лонгрид мифы о молоке
Гонки по вертикали
Диванное трамповедение
 
 
 
ещё Общество 05.11.2024 16:061 Когда снежный покров сформируется в Псковской области, ответили в гидрометцентре 08.11.2024 14:080 Школьники в Пскове выйдут на очное обучение с 11 ноября 08.11.2024 13:510 До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 ноября 08.11.2024 13:480 Великолукский городской суд частично возобновил работу официального сайта 08.11.2024 13:340 Александр Котов: Проблема недобросовестных подрядчиков требует комплексного подхода 08.11.2024 12:550 Пассажиропоток аэропорта «Псков» имени княгини Ольги вырос на 7,4%
 
 
 
Самое популярное 04.11.2024 21:002 Интерактив: Автодробер 02.11.2024 12:365 Школы Пскова после каникул останутся на «дистанционке» 02.11.2024 10:534 Виновник ДТП в Крестах бросил свой Opel и скрылся 04.11.2024 17:583 Рейтингомер: миллиарды на «Моглино», Иванова в КАППО и новый кадр из Москвы 03.11.2024 20:433 Фантомное производство крабовых палочек из аквариумных рыбок обнаружили в Невеле
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Котов: Проблема недобросовестных подрядчиков требует комплексного подхода

08.11.2024 13:34|ПсковКомментариев: 0

Необходимо усилить меры воздействия на недобросовестных подрядчиков в строительной отрасли. Эффективное решение проблемы требует не только штрафов и прокурорского реагирования, но и создания благоприятных условий для добросовестных компаний, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в беседе с корреспондентом ПЛН FM. 

Александр Котов подчеркнул, что законодательство предоставляет возможность применять различные меры, однако их эффективность зависит от конкретной ситуации.

«В некоторых случаях подрядчики реагируют на меры воздействия и стараются завершить работы в установленные сроки, в других — это не имеет значения, так как у них нет ресурсов для выполнения обязательств», — отметил он.

По словам Александра Котова, проблема заключается в том, что конкурсы выигрывают компании, не обладающие необходимыми ресурсами и опытом. Это приводит к тому, что они вынуждены нанимать субподрядчиков, что, в свою очередь, снижает финансовую мотивацию и качество работ.

Председатель областного Собрания предложил несколько решений для улучшения ситуации. Во-первых, он считает, что недобросовестные подрядчики не должны допускаться к новым контрактам. Для этого необходимо активнее использовать реестр недобросовестных поставщиков, который ведет Федеральная антимонопольная служба.

Александр Котов также подчеркнул важность контроля со стороны заказчиков и органов власти за ходом строительных работ.

«Заказчик должен следить за выполнением обязательств на объекте, а органы власти — за общим состоянием строительного рынка», — добавил он.

Кроме того, спикер регионального парламента отметил необходимость создания условий для развития добросовестных строительных компаний, включая пересмотр расценок и сокращение бюрократических процедур.

«Важно, чтобы каждая сторона четко выполняла свои обязательства по контракту», — сказал Александр Котов, подчеркивая, что для решения проблемы недобросовестных подрядчиков требуется комплексный подход, включающий как меры воздействия, так и создание благоприятных условий для добросовестных участников строительного рынка.

«Надо дать возможность развиваться тем строительным компаниям, которые стараются выполнять взятые на себя обязательства, которые работают быстро, с высоким качеством производства строительных работ. Такие компании, конечно же, есть. Другое дело, что их мало», - заключил председатель областного Собрания.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #подрядчик
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пора ли менять резину?
В опросе приняло участие 104 человека
08.11.2024, 14:350 Бухгалтер псковского госучреждения присвоила почти 100 тысяч рублей 08.11.2024, 14:300 В январе в «Михайловском» опробуют локнянскую традицию «выметания девушек» 08.11.2024, 14:240 Восстановлены автобусные перевозки по маршрутам Сланцы – Псков и Гдов – Петербург 08.11.2024, 14:080 Школьники в Пскове выйдут на очное обучение с 11 ноября
08.11.2024, 13:580 Грузовик вылетел в кювет возле деревни Полибино Великолукского района 08.11.2024, 13:510 До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 ноября 08.11.2024, 13:480 Великолукский городской суд частично возобновил работу официального сайта 08.11.2024, 13:340 Александр Котов: Проблема недобросовестных подрядчиков требует комплексного подхода
08.11.2024, 13:330 Водоразборную колонку поставили в островской деревне Петрухны по требованию прокуратуры  08.11.2024, 13:140 «51 раз нарушила ПДД»: Неработающая псковичка сбила ребенка в Петербурге 08.11.2024, 13:120 За 10 месяцев в Псковской области совершили почти 1300 пусков газа в дома 08.11.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Милана Егорова и Алина Виардо о продвижении талантливых исполнителей
08.11.2024, 12:550 Пассажиропоток аэропорта «Псков» имени княгини Ольги вырос на 7,4% 08.11.2024, 12:520 Эксперты Холдинга Т1: Информационная безопасность превращается в статью доходов и фактор конкурентоспособности 08.11.2024, 12:390 Кабан «хозяйничал» на улице Инженерной в Пскове. ВИДЕО 08.11.2024, 12:370 Судьи Ольга Жбанова и Игорь Белкин рекомендованы на новые посты в Псковской области
08.11.2024, 12:080 Прокуратура помогла псковичу получить зарплату от индивидуального предпринимателя 08.11.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Союз без журналистов, обсуждение без осуждения, общение без обобщения 08.11.2024, 11:440 Стартовала X научно-практическая конференция о культурном наследии Псковской земли 08.11.2024, 11:380 Учащиеся школы №23 в Пскове приступят к занятиям в обычном режиме 11 ноября
08.11.2024, 11:380 «Дневной дозор»: Варяги против автохтонов 08.11.2024, 11:350 Псковичей приглашают на встречу с главврачом городской поликлиники 8 ноября 08.11.2024, 11:271 Борис Елкин о ремонте школы №2: Принимать некачественные работы мы не намерены 08.11.2024, 11:180 «Пастырь»: О молитве «Отче наш». ВИДЕО
08.11.2024, 11:120 ООО «Экогрупп» выявило в Псковской области свыше 100 юрлиц без договора 08.11.2024, 10:580 «Квартирник»: Милана Егорова и Алина Виардо о продвижении талантливых исполнителей, конкурсах и важности соцсетей 08.11.2024, 10:530 Кубок Псковской области по спортивной аэробике стартует 9 ноября 08.11.2024, 10:430 Уволенному псковичу выплатили полагающиеся деньги по требованию прокуратуры
08.11.2024, 10:290 Психолог-подполковник — псковским родителям: Дети убегают из-за отсутствия к ним уважения 08.11.2024, 10:232 Виктор Антонов: Управленцы прежде всего должны быть профессионалами 08.11.2024, 10:210 Холдинг Т1 выиграл в трех номинациях премии CNews Awards 2024 08.11.2024, 10:150 В Пскове почтили память погибших сотрудников полиции
08.11.2024, 10:080 «На пятой передаче»: Куда девать старые покрышки? 08.11.2024, 10:080 Новосокольнических коммунальщиков обязали оборудовать полигон для ТКО 08.11.2024, 10:030 Репетиция Эстрадно-джазового оркестра Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.11.2024, 09:530 «Прессинг»: Союз без журналистов, обсуждение без осуждения, общение без обобщения
08.11.2024, 09:370 Бесхозное строение горело в Гдове 08.11.2024, 09:300 Россиянам планируют напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги» 08.11.2024, 09:151 Средний срок ипотеки превысил 25 лет, заявили в ЦБ 08.11.2024, 09:000 В период распродаж мошенники могут проводить фальшивые акции, предупредил депутат
08.11.2024, 08:401 Загрязнение воздуха волнует треть опрошенных россиян - аналитики 08.11.2024, 08:200 Еще одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце года 08.11.2024, 08:000 Россияне вернут себе 8 млрд рублей налогового вычета за занятия спортом 08.11.2024, 07:301 День Сибири отмечают в России
08.11.2024, 07:000 День пианиста празднуют 8 ноября 07.11.2024, 22:010 До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 8 ноября 07.11.2024, 22:002 В России создадут видеоигру о казачестве 07.11.2024, 21:400 Условия труда в себежской колонии оценили общественники
07.11.2024, 21:200 На двух участках трассы Р-23 «Псков» 8 ноября ограничат скорость движения 07.11.2024, 21:110 Если по телефону просят сказать личную информация - это звонят мошенники, предупредили псковичей в Соцфонде 07.11.2024, 21:000 Каждая четвертая компания в Пскове предоставляет сотрудникам пенсионный пакет – опрос 07.11.2024, 20:410 Рабочее движение открыто на мосту через реку Пенная в Островском районе
07.11.2024, 20:401 Школьник получил свыше 800 тысяч рублей на проект «ПлюссАРТ» 07.11.2024, 20:200 «Радость православия» в сказке Пушкина о царе Салтане обсудят на лекции в Пскове 07.11.2024, 20:000 В псковский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились 6,6 тысячи человек  07.11.2024, 19:511 Уровень достижения 47 региональных проектов в Псковской области превысил 96%
07.11.2024, 19:400 Псковичка завоевала «бронзу» на первенстве России по самбо 07.11.2024, 19:300 Первое очное занятие прошло для учащихся агрокласса Кузнецовской школы Себежского района 07.11.2024, 19:260 Два автомобиля уехали на эвакуаторе после столкновения у поворота на Родину 07.11.2024, 19:200 Розница в Псковской области достигла 150 миллиардов рублей
07.11.2024, 19:110 Псковская область оказывает поддержку муниципалитетам Херсонской области в осенне-зимний период 07.11.2024, 19:000 Библиотекари в Пскове придумали, как не «насаждать культуру силой» 07.11.2024, 18:401 Более 3 тысяч квартир построили в Псковской области с января по сентябрь 07.11.2024, 18:380 Александр Боярков: Псковскую филармонию ожидает насыщенный сезон
07.11.2024, 18:280 «Пастырь»: О молитве «Отче наш» 07.11.2024, 18:197 Тупик коммунизма 07.11.2024, 18:103 «Сообразим на троих»: Трамп наш, годовщина Октябрьской революции и обучение псковских чиновников. ВИДЕО 07.11.2024, 18:080 Итоги Кубка по быстрым шахматам утвердили в Псковской области
07.11.2024, 18:000 Уголовное дело по факту исчезновения подростка возбудили в Великих Луках 07.11.2024, 17:560 Т1 ИИ и ВГИК внедрят искусственный интеллект в кинопроизводство 07.11.2024, 17:520 «Банкротство и точка»: Бракоразводный процесс и раздел имущества. ВИДЕО 07.11.2024, 17:510 Псковский музей презентовал фильм на научно-фантастическом симпозиуме
07.11.2024, 17:480 Джазовые концерты с песнями из советских фильмов дадут в Пскове зимой 07.11.2024, 17:430 Псковичка вернулась с тремя медалями из Ташкента 07.11.2024, 17:390 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 ноября 07.11.2024, 17:390 Вопрос перезахоронения останков воинов обсудил с гдовичами Александр Козловский 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru