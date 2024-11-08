Общество

Псковичам напомнили о праве сохранить прожиточный минимум при взыскании долгов

Должники вправе сохранить прожиточный минимум при взыскании долгов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

Прожиточный минимум — минимальная необходимая для жизни человека сумма доходов. На 2024 год установлена величина прожиточного минимума по Псковской области на душу населения в размере 15 101 рубль, для трудоспособного населения - 16 460 рублей, для пенсионеров - 12 987 рублей, для детей - 14 648 рублей.

«Должники по исполнительному производству могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума с регулярного дохода, например зарплаты. Эту сумму приставы списывать не будут», - отметили в УФССП.

Если открыто несколько исполнительных производств, подать заявление нужно по каждому из них. Заявление о сохранении прожиточного минимума можно подать:

на портале Госуслуг,

в структурном подразделении службы, где ведется исполнительное производство.

Защита денег от списания не применяется по исполнительным документам с требованиями: