Псковичам напомнили о праве сохранить прожиточный минимум при взыскании долгов

Должники вправе сохранить прожиточный минимум при взыскании долгов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.
Прожиточный минимум — минимальная необходимая для жизни человека сумма доходов. На 2024 год установлена величина прожиточного минимума по Псковской области на душу населения в размере 15 101 рубль, для трудоспособного населения - 16 460 рублей, для пенсионеров - 12 987 рублей, для детей - 14 648 рублей.
«Должники по исполнительному производству могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума с регулярного дохода, например зарплаты. Эту сумму приставы списывать не будут», - отметили в УФССП.
Если открыто несколько исполнительных производств, подать заявление нужно по каждому из них. Заявление о сохранении прожиточного минимума можно подать:
Защита денег от списания не применяется по исполнительным документам с требованиями: