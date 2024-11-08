Общество

В опочецкой деревне Лаптево ТОС «Лидер» помог благоустроить парк

В деревне Лаптево Опочецкого муниципального округа завершили реализацию проекта «Идеи, воплощаемые в жизнь», который позволил благоустроить местный парк. Активное участие в реализации проекта приняло территориальное общественное самоуправление «Лидер». Об этом сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Telegram-канал

В рамках проекта была оборудована небольшая площадка рядом с воинским захоронением. На ней установили камень с табличкой, которая напоминает о том, что деревня Лаптево была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 13 июля 1944 года в 18.00. Это место станет символом памяти о героическом прошлом округа, написал Юрий Ильин.

Также в парке установили новые скамейки для зрителей напротив сцены. Как отметил глава округа, «теперь здесь будет уютно проводить культурные мероприятия и отдыхать всей семьёй».

«Благодарю всех участников проекта за труд и неравнодушие! Вместе мы делаем нашу деревню лучше и красивее», - заключил Юрий Ильин.