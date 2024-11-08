Общество

Новоизборский комбинат нерудных материалов отметил юбилей

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов посетил Новоизборский комбинат нерудных материалов и поздравил коллектив с юбилеем. Он отметил важность комбината для региона и его вклад в экономику Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Игорь Иванов подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников комбинат зарекомендовал себя как надежный партнер в добыче и переработке нерудных материалов. Он выразил благодарность работникам за их труд и преданность.

Во время праздника лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма и сертификаты за значимый вклад в развитие предприятия. «Ваши усилия — основа успеха региона. Мы гордимся вашими достижениями», — отметил Игорь Иванов.

Сотрудники комбината поблагодарили профсоюзы за поддержку и подтвердили готовность работать на благо предприятия и региона. На празднике также обсудили планы по развитию производства и профсоюзного движения.

Добавим, ОАО «Новоизборский комбинат нерудных материалов» является одним из старейших предприятий, осуществляющих добычу и производство нерудных материалов. Предприятие было основано 1 ноября 1944 года.