Общество

«Прессинг»: Союз без журналистов, обсуждение без осуждения, общение без обобщения. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 ноября.

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили ситуацию вокруг регионального отделения Союза журналистов.

Недавно члены организации с удивлением узнали, что в ней сменился руководитель, а сама она начала вести финансовую деятельность. Правда все это в формате «под ковром», для публики и рядовых членов отделение все еще выглядит скорее мертвым. Ведущие вспомнили жизненные циклы профильных организаций и попытались понять, возможно ли сегодня в принципе объединение коллег на местной медиаполяне.