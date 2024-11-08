Общество

Умер бывший заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области

Умер бывший заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анатолий Богатин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Анатолий Богатин был врачом-фтизиатром, главным врачом Себежской центральной районной больницы. Долгое время работал в Псковском отделе здравоохранения, комитете по здравоохранению Псковской области.

Под его руководством была разработана одна из первых в РФ программа ОМС граждан Псковской области.

«Его профессионализм, бесконечное терпение и доброта были образцом для всех, кто имел честь работать с ним. Приносим свои соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича», - выразили свои соболезнования в комитете.

Прощание и отпевание пройдёт в воскресенье в 10.00 по адресу: город Псков улица Некрасова, дом № 33.