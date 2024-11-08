Общество

Как бороться с курящими на балконе соседями, посоветовал специалист

Одним из способов борьбы с курящими соседями является обращение к участковому инспектору или в управляющую компанию, они обязаны отреагировать на жалобу и провести профилактическую беседу с нарушителями, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Можно обратиться к участковому инспектору или в управляющую компанию. Они обязаны отреагировать на вашу жалобу и провести профилактическую беседу с нарушителем. Часто официальное вмешательство заставляет людей задуматься о своем поведении», - рассказал Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что ситуация с курящими соседями — одна из самых неприятных проблем современного многоквартирного жилья, многие курильщики не задумываются о том, что их привычка может серьезно отравлять жизнь окружающим, табачный дым, проникающий в квартиру через окна и вентиляцию, не только раздражает, но и представляет реальную угрозу здоровью, особенно если в семье есть дети, пожилые люди или те, кто страдает заболеваниями дыхательных путей, пишет РИА Новости.

По его мнению, в подобной ситуации важно действовать последовательно и грамотно.

«Первым шагом всегда должна быть попытка мирного урегулирования. Часто соседи просто не осознают, что причиняют неудобства, и достаточно вежливого разговора, чтобы найти компромисс. Можно предложить курить в определенное время, когда ваши окна закрыты, или попросить отойти в другое место для курения», — сказал Дмитрий Бондарь.

Кроме того, по его словам, следует зафиксировать нарушение, вести дневник, отмечая даты и время, когда дым попадает в квартиру.

«Снимите это на видео, сфотографируйте курящего соседа. Желательно получить поддержку других соседей, которых также беспокоит эта проблема — коллективное обращение всегда имеет больший вес», — продолжил он.

Эксперт добавил: если проблему по-прежнему не удалось решить, то можно обратиться в Роспотребнадзор, эта служба следит за соблюдением санитарных норм, а табачный дым однозначно является загрязняющим фактором, специалисты могут провести замеры воздуха и зафиксировать превышение допустимых концентраций вредных веществ.

«В качестве крайней меры остается судебное разбирательство. Хотя прямого запрета на курение на балконе в законодательстве нет, существует право граждан на благоприятную среду обитания. Если вы сможете доказать, что действия соседа существенно ухудшают качество вашей жизни и наносят вред здоровью, суд может принять решение в вашу пользу», — пояснил Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что в подобных ситуациях важно сохранять спокойствие и действовать в рамках закона, агрессия и конфликты только усложнят решение проблемы. По его словам, последовательные и настойчивые действия, подкрепленные знанием своих прав, обычно приводят к положительному результату.