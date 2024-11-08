Общество

Пассажиропоток на Талабские острова в 2024 году составил 13 тысяч человек

На треть вырос пассажиропоток на Талабские острова: по итогам навигации-2024 число пассажиров достигло 13 тысяч человек. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«С заместителем директора МУП «Колхоз им. Залита» Владимиром Балясовым обсудили итоги навигационного периода. В период навигации суда перевезли более 13 тысяч человек по водному маршруту между Талабскими островами и материковой частью Псковского района. Напомню, в минувшем году пассажиропоток составил чуть более 9 тысяч человек», - рассказала глава района.

Большую часть всего пассажиропотока в этом сезоне взяли на себя катера «Ян Залита» и «Иван Белов». Катера осуществляли как регулярное транспортное сообщение, так и коммерческие рейсы. Направление Талабских островов пользуется всё большей популярностью как у жителей района, так и у туристов и паломников.

В ходе рабочей встречи с Владимир Балясов речь шла о развитии транспортных перевозок, в частности, о предложениях по улучшению качества деятельности на следующий сезон: эксплуатации судов, обучению команды и другие. На эти цели заложены бюджетные средства в полном объеме.

В настоящий момент пассажирские катера «Талабск», «Ян Залит» и «Иван Белов» подняты из воды и поставлены на место зимней стоянки. Предстоит провести сезонное техническое обслуживание и консервацию на зиму.

«Поблагодарила Владимира Александровича и его команду за хорошую работу в навигационный период и поздравила с днем рождения – успехов, здоровья, благополучия!» - подытожила Наталья Федорова.