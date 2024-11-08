Общество

В Пскове открылся центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы

В Пскове открылся центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. В преддверии 80-летия великой победы такие центры подготовки волонтёров будут открываться по всей стране и за рубежом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Свидетелями исторического события стали представители молодёжных и патриотических организаций, а также почетные гости, среди которых заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, заместитель исполнительного директора ВОД «Волонтёры Победы» Валерия Ревякина, председатель Комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев.

Центр станет единой площадкой для набора, обучения, мотивации добровольцев, сопровождающих мероприятия по сохранению исторической памяти. Здесь будут проходить тематические события и мероприятия по подготовке к памятным и праздничным мероприятиям 2025 года. В Центре будет проводится обучение добровольцев по единому стандарту волонтеров.

Чтобы присоединиться к числу добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия победы в Великой Отечественной войне, необходимо перейти на сайт Движения волонтёрыпобеды.рф.