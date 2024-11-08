Общество

Развитие медпродукции в России дало возможность выпустить более 37 тысяч - министр здравоохранения

Развитие медпродукции в России дало возможность выпустить более 37 тысяч изделий и 16 тысяч лекарственных средств, также ключевым направлением является экспорт медицинских услуг. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин в рамках первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

«Развитие медицинской продукции позволило нам уже на сегодняшний день осуществлять выпуск более 37 тысяч наименований медицинских изделий и 16 тысяч лекарственных препаратов для медицинского применения. И на сегодняшний день в Российской Федерации разрабатываются инновационные препараты, совсем недавно был зарегистрирован новый препарат впервые в мире для лечения болезни Бехтерева», - сказал он на сессии «Сотрудничество в области здравоохранения: вызовы и перспективы».

Он добавил, что одним из ключевых проектов является экспорт медицинских услуг, пишет ТАСС. «Те достижения, которые мы имеем в отдельных отраслях науки и здравоохранения, те центры, которые сегодня существуют в Российской Федерации, позволяют нам оказывать высокотехнологичную помощь не только гражданам Российской Федерации, но и гражданам других стран», - отметил Камкин.

Первая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит 9-10 ноября на федеральной территории Сириус. В мероприятии принимают участие около 1,5 тысяч делегатов, в том числе более 40 министров с Африканского континента.