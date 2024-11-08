Общество

Сотрудники псковского управления ФСИН оказали благотворительную помощь зооприюту «Лесопилка»

В очередной раз личный состав Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения УФСИН России по Псковской области организовал акцию по сбору помощи для бездомных животных. В зооприют «Лесопилка» они отправились с большим набором необходимых для четвероногих друзей продуктов и предметов первой необходимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Благодаря отзывчивости коллектива ЦИТОВ, для пушистых обитателей «Лесопилки» был приобретен сухой и влажный корм, крупы, субпродукты. Также они привезли с собой необходимые медикаменты и наполнитель для кошачьего туалета. Реакция животных на проявленное к ним внимание не оставляет сомнений в том, что добрые дела всегда приносят пользу и ценность тем, кому они адресованы.

Волонтеры приюта поблагодарили гостей за оказанное содействие, вручили благодарственную грамоту и провели экскурсию по территории питомника. Животные с большим удовольствием общались с гостями в форме.