Общество

Фотофакт: Буква «Б» перестала светиться на инсталляции в парке у реки Милевки

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Буква «Б» перестала светиться на инсталляции в парке у реки Милевки, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

«В парке на Милевке опять непорядок с надписью. Буква "б" сломана», - сказали очевидцы.

Напомним, инсталляцию год назад уже ломали.