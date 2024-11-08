Общество

Клинические исследования вакцины от рака могут начаться в конце 2024 года

Завершены доклинические испытания вакцины от рака, ведется подготовка к клиническим исследованиям лекарства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТАСС.

Фото: ТАСС

«Доклиника уже готова. Документы для первой фазы клинических исследований и набор группы одобрения минздрава и этического комитета готовятся. Мы можем в начале 2025 года или в конце 2024 начать клинические исследования. Но мы не торопим министерство. Это ответственное дело, вакцина должна пройти все законодательные пункты», - отметил главный онколог минздрава России Андрей Каприн.



На животных данная вакцина не показала токсичности. Лекарство разрабатывается совместно с институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта.

С полным интервью можно ознакомиться по ссылке.