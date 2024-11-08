Общество

Глава обловпрофа поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел

В день празднования заслуг сотрудников органов внутренних дел России председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов передал свои поздравления причастным к празднику.

Фото: Тelegram-канал Псковских профсоюзов

«Ваша служба требует высокой квалификации и профессионализма, мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию. Вы каждый день стоите на страже закона и порядка, защищая права и свободы граждан, обеспечивая безопасность нашего общества», - передал поздравления глава облсовпрофа.

«Мы выражаем глубокую признательность за вашу работу, за ту ответственность, которую вы берете на себя, за готовность прийти на помощь в трудную минуту. Вы — опора нашего общества, и ваша служба заслуживает самого искреннего уважения и поддержки», - выразил благодарность Игорь Иванов.