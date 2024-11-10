Общество

«​​​​​​​Дневной дозор»: Нужно ли запрещать детям до 14 лет пользоваться соцсетями?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли запрещать детям до 14 лет пользоваться соцсетями?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Разговоры об опасности, которую таят в себе социальные сети, особенно для детей, в нашей стране ведутся давно. Регулярно активные представители общественности подчеркивают, что в соцсетях публикуется много запрещенного. Там орудуют неправильные «течения», молодежные субкультуры, группы, склоняющие подрастающее поколение к нехорошим вещам, в том числе группы смерти. Кардинально решить проблему предложил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Он направил в правительство, Госдуму и Совет Федерации инициативу о запрете детям до 14 лет доступа к соцсетям, полный уверенности, что такая мера позволит уменьшить негативное воздействие виртуального мира на подрастающее поколение и исключить риск дурного влияния на формирование личности детей до 14 лет. Для реализации запрета платформам предлагается производить регистрацию пользователей исключительно по фотографии паспорта.

У этого предложения уже нашлись как сторонники, так и противники, которых больше. Одни соглашаются с тем, что соцсети — это ящик пандоры, открывая который, ребенок может увидеть много «неправильного» контента, научиться нехорошим вещам и встать на «темную сторону». По мнению сторонников предложения, без официального запрета родителям сложно контролировать, сколько времени ребенок проводит в соцсетях, с кем общается и на какие страницы заходит. Между тем противники считают инициативу Рахмана Янсукова глупостью. Общеизвестная истина — что запретный плод сладок. Чем больше ребенку запрещаешь, тем больше ему интересно. А если запретить пользоваться соцсетями, у него найдутся старшие товарищи, которые сами все расскажут, покажут и научат, как надо. Раскритиковала инициативу и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, технически идея на данный момент нереализуема. Как минимум половина площадок в России — иностранные, которые «и так не выполняют требования закона». Второй довод – невозможность установить, кто пользуется гаджетом, поскольку ребенок может пользоваться смартфоном родителей.

Так надо ли детям до 14 лет запрещать соцсети? Или запрет, наоборот, усугубит ситуацию? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Несмотря на то, что законодательно этот запрет еще не закреплен, социальные сети на своем уровне уже давно ввели ограничения пользователей по возрасту, подчеркивает начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский. Вопрос в том, что дети ловко эти ограничения обходят, указывая при регистрации своего аккаунта другой возраст. (В этом смысле понятно, почему авторы инициативы предлагают производить регистрацию пользователей исключительно по фотографии паспорта). Также Александр Полатовский разъяснил, какую опасность таят в себе соцсети для несовершеннолетних, которые плохо отличают плохое от хорошего. Случаи вовлечения подростков в преступную деятельность в последние два года участились.

«Несовершеннолетних ребят вербуют, заставляют их сказать что-то нелицеприятное о нашей власти, президенте или о Вооружённых силах РФ, что является административной, в некоторых случаях уголовной ответственностью. Дети обычно это всё записывают на видео, отправляют своим собеседникам. Также детей привлекают для совершения преступлений в качестве курьеров. Это когда звонят пожилым людям, представляются родственникам, говорят, что попали в сложную ситуацию, грозит уголовная ответственность, необходимо следователю дать взятку. Ввиду того, что сейчас немножко затруднена система перевода денежных средств за границу, естественно, используют именно курьеров. Последняя статистика показывает, что очень много попадается несовершеннолетних. Тут нельзя обходить тему незаконного оборота наркотиков. Очень часто встречаются случаи, когда в качестве закладчиков выступают дети. И не только закладчиков, но и трафаретчиков, которые рисуют всем нам известные трафареты на стенах общественных зданий. Также есть такое понятие как "сваттинг". Достаточно современный вид преступлений — составление электронного письма в адрес правоохранительных органов с сообщением о минировании каких-либо объектов инфраструктуры, государственных органов, школ. Очень часто к сваттингу привлекают тоже несовершеннолетних, пытаются их обучить мало-мальски каким-либо способам конспирации, сокрытия следов присутствия в сети, но опять же предлагают сделать это за денежное вознаграждение».

Между тем педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман уверена, что любые неадекватно обоснованные запреты всегда мешают развитию детей. Соцсети — система, созданная для того, чтобы люди общались вне жесткого контроля со стороны всех. Детям такое пространство тоже необходимо, а запрет, по мнению Татьяны Пасман, только усугубит ситуацию восприятия детьми современного общества. Но не только в этом дело — соцсети несут в себе не только негативную, но и в большей степени позитивную функцию: они развивают, открывают очень значимый для детей позитивный мир. Поэтому Татьяна Пасман считает инициативу Рахмана Янсукова странной и озвучивает альтернативное предложение.

«Сами по себе запреты усугубят ситуацию. Создадут толчок, чтобы сегодня, в условиях единого, безбарьерного мира было придумано нечто ещё, что позволит общаться детям без взрослого контроля. На мой взгляд, гораздо более конструктивной является позиция соучастия вместе с детьми в этих соцсетях и реализация в рамках сегодняшних возможностей того, что нам дает законодательство: ограничения допуска в соцсети негативной информации. Я имею в виду - негативной для детей, то есть той, которая разрушает их. Тем более, что мы с вами прекрасно знаем, о чем мы говорим. Разрушающая информация ведь может приходить не только из соцсетей. Любые подобные запреты — это попытка решить странными способами вообще виртуальные проблемы».

Поддерживает предложение запретить соцсети для детей до 14 лет заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. По его словам, там много контента, не предназначенного для неокрепших умов и психики подрастающего поколения.

«В возрасте до 14 лет дети не способны в полной мере понимать происходящее. Зачем эти эфиры в социальных сетях, если дети ещё не достигли уровня, чтобы осознанно воспринимать информацию? Но с 14 лет уже можно позволить им это делать. Я так считаю».

Дети клирика Свято-Троицкого кафедрального собора, ведущего программы «Пастырь» на ПЛН FM Артемия Лутченко знают дорогу в соцсети, но общение с виртуальным миром не представляет для них проблемы. В их семье здоровая ситуация, а у кого-то, может быть, не так. Ребенок часто уходит в соцсети от проблем, с которыми сталкивается в реальной жизни, отмечает священник. Не отрицая опасность, которую таят в себе соцсети, Артемий Лутченко не считает, что проблему надо решать запретами. Запреты на Руси, по его словам, всегда работали плохо.

«Я думаю, что решение этой проблемы лежит в грамотной модерации соцсетей со стороны государства. То есть пресечение деструктивного контента, продвижение, наоборот, социально-созидательного контента. Я думаю, в нашем обществе достаточно ресурсов для этого есть, и светлых голов, и опытных психологов, и творческих людей, которых государство должно организовать, возглавить, направить, выделить бюджеты и всё соответствующее, что положено в таких случаях делать. Я думаю, этот путь был бы правильным. На Руси традиционно запреты работают плохо. Всегда возникает теневая сфера, и ситуация будет уходить из-под контроля. Будет возникать криминал, скорее всего. Я думаю, лучше возглавить, чем бороться».

Катание на велосипеде может быть как полезным, так и представлять собой опасность. Так и с соцсетями. Они несут как пользу, так и вред, рассуждает семейный психолог Руслана Скородумова. Поэтому сложно ответить однозначно на вопрос, нужно ли вводить для детей официальный запрет на их пользование. Кроме того, запрещай - не запрещай, а сейчас дети в основном «сидят» не в соцсетях. Поэтому в какой-то степени Рахман Янсуков своим предложением попал пальцем в небо.

Фото: Руслана Скородумова / «ВКонтакте»

«Конечно же, родители не могут контролировать, куда заходят их дети и по каким ссылкам переходят. Однако это невозможно круглосуточно это отслеживать. Cтрашно. Если сказать однозначно, что нужно запретить, то для некоторых это станет запретным плодом и вызовет ещё больший интерес. Те дети, которые не сидят в социальных сетях, не будут этого делать и дальше. Для них это неинтересно. Я считаю, что нужно постараться приспособиться максимально к той действительности, которая есть, и попробовать в этой действительности находиться больше в пользе, чем во вреде. А вот по поводу того, что категорично запретить или категорично разрешить, честно, не знаю. Конечно, мы можем запретить, но они всё равно будут играть в игры, как и раньше. Маленькие дети до 14 лет больше играют и смотрят YouTube, а не сидят в социальных сетях. Однако сейчас YouTube может работать нестабильно, и они могут перейти на RuTube».

Можно, конечно, и запретить детям соцсети, но, во-первых, результат может последовать не так быстро, а во-вторых, он может оказаться совсем не таким, как ожидалось, отмечает директор гимназии №29 города Пскова Елена Синева. В целом она считает идею запрета соцсетей для детей до 14 лет утопичной, поскольку соцсети — это важный источник информации, на котором частично завязан и образовательный процесс, в частности, в формате онлайн-школы.

«Попробовать, возможно. Мы понимаем, что там много опасностей. Будет ли это иметь эффект очень быстрый и будет ли он таким, как мы ожидаем? Мне кажется, дети уже живут в этих социальных сетях. Может быть, лучше создавать интересный и безопасный контент, который позволит им обучаться, который будет способствовать воспитанию ребенка. Это наиболее реальный выход. Поэтому здесь решение, так скажем, неоднозначное. Можно пробовать, я всегда за инициативы, но нужно и понимать, что результат может быть отрицательным».

Наш вопрос «Надо ли детям до 14 лет запрещать соцсети?» застал регионального детского омбудсмена Наталию Соколову на встрече с активом старшеклассников Куньинской школы, и она решила узнать, а что по этому поводу думают сами дети. Любопытно, что более 70% присутствующих подняли руки в знак согласия, что до 14 лет детям пользоваться соцсетями не надо. Видит в этом рациональное зерно и сама Наталия Соколова, обращая внимание, что некоторые государства уже давно идут по этому пути.

«Мы с ними подискутировали про возможности и просторы интернета, получение информации. Они сказали: да, это одно. А второе — это зависание в социальных сетях, которое не может обезопасить детей в этом возрасте. Они не отдают себе отчёт, они идут на уловки мошенников, недоброжелателей, преступников и иных субъектов, которые, могут нанести риски и угрозы несовершеннолетним детям. Я спросила, с какого возраста тогда можно разрешать? Они сказали, что с 14 лет. Во-первых, уже появляется уголовная ответственность за тяжкие и особо тяжкие. Уже паспорт появляется, мозги включаются. Я говорю, а как же поступить в ситуации, например, с работой онлайн? Они говорят, что все это можно делать со страничек родителей. Мне кажется, здесь есть рациональное зерно, потому что одно дело — поисковые системы, которые позволяют расширять горизонты, информацию получать, те же доклады делать, слушать музыку, либо посещать виртуально музеи. И другое дело — это социальные сети, мессенджеры, которые направлены не только на общение, но где создаются различные деструктивные группы. И очень сложно проконтролировать, в каком именно месте находится твой ребенок на просторах интернета. Он получает позитивный контент или он сейчас обрабатывается какой-нибудь группой мошенников? Как это отконтролировать? Мы надеемся, что до 14-летнего возраста с детьми уже проведена достаточная работа по кибербезопасности, об ответственности и так далее, чтобы они могли сформировать свое видение и мышление».

Многодетная мать, арбитражный управляющий Ульяна Михайлова неоднократно высказывалась против регулирования каких-либо процессов путем запретов, если конечно, речь не идет о крайних ситуациях. Далекой от здравого смысла ей кажется и идея запретить детям соцсети. Пытаясь решить проблему, инициаторы могут лишить детей площадки для коммуникации и получения информации. Тут не запретами надо действовать, а формировать у детей фильтрующее мышление, чтобы они не «проглатывали» весь контент подряд, полагает Ульяна Михайлова.

«Влияют ли отрицательным образом социальные сети на малолетних детей? Да, влияют, если родители не ограничивают, не контролируют и не объясняют своим детям, как правильно использовать эту информацию. Проблема заключается в том, что и сами родители сейчас оторваны и не могут заниматься непосредственным, каждодневным, каждоминутным контролем и воспитанием своих детей, потому что заняты зарабатыванием трех рублей и трех копеек, чтобы покрыть расходы своей семьи. И образовательные учреждения никак не влияют на формирование хорошего фильтрующего мышления. Проблемы воспитательного характера можно решать путем каждодневного объяснения, разъяснения и сравнения, как в детском садике, как в школе, как в дополнительных образовательных учреждениях. Эти обстоятельства положительным образом могут повлиять на то, как ребёнок использует социальные сети. А почему важно не запрещать? Потому что всё-таки негативного воздействия намного меньше, чем положительного. Ведь у нас же не все подряд дети используют социальные сети в отрицательном смысле. Это исключение из правил, это как раз те дети, которые "недоконтролены". А если произвести ограничения глобально в отношении всех детей, то вредные последствия будут намного больше. Потому что большая часть наших ребят с положительной точки зрения использует информацию. Если вынести отрицательное решение, то за попыткой проявить себя и решить проблему просто убьют хорошее дитя».

Большинство наших сегодняшних собеседников сходятся во мнении, что запрет на соцсети для детей до 14 лет может принести больше вреда, чем пользы. Трудно с ними не согласиться. Кроме того, есть ощущение, что запрет в данном случае — слишком «топорный» путь решения проблемы. Куда более логичными в этом плане кажутся мысли о необходимости более тесного общения родителей со своими детьми. Они должны формировать у ребенка то самое фильтрующее мышление, о котором говорила Ульяна Михайлова, и понимание того, что такое хорошо, а что такое плохое, какие страницы открывать, а какие обходить стороной, с кем общаться, а с кем нет. Да, соцсети таят в себе определенную опасность, но сегодня трудно себе представить жизнь без них. Мы живем в современном, информационном, быстро меняющемся мире, интернет стал для нас частью жизни, а соцсети являются платформой для общения и самовыражения, в том числе и для детей.

Татьяна Иванова