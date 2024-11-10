«​​​​​​​Дневной дозор»: Нужно ли запрещать детям до 14 лет пользоваться соцсетями?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли запрещать детям до 14 лет пользоваться соцсетями?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Разговоры об опасности, которую таят в себе социальные сети, особенно для детей, в нашей стране ведутся давно. Регулярно активные представители общественности подчеркивают, что в соцсетях публикуется много запрещенного. Там орудуют неправильные «течения», молодежные субкультуры, группы, склоняющие подрастающее поколение к нехорошим вещам, в том числе группы смерти. Кардинально решить проблему предложил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Он направил в правительство, Госдуму и Совет Федерации инициативу о запрете детям до 14 лет доступа к соцсетям, полный уверенности, что такая мера позволит уменьшить негативное воздействие виртуального мира на подрастающее поколение и исключить риск дурного влияния на формирование личности детей до 14 лет. Для реализации запрета платформам предлагается производить регистрацию пользователей исключительно по фотографии паспорта.
У этого предложения уже нашлись как сторонники, так и противники, которых больше. Одни соглашаются с тем, что соцсети — это ящик пандоры, открывая который, ребенок может увидеть много «неправильного» контента, научиться нехорошим вещам и встать на «темную сторону». По мнению сторонников предложения, без официального запрета родителям сложно контролировать, сколько времени ребенок проводит в соцсетях, с кем общается и на какие страницы заходит. Между тем противники считают инициативу Рахмана Янсукова глупостью. Общеизвестная истина — что запретный плод сладок. Чем больше ребенку запрещаешь, тем больше ему интересно. А если запретить пользоваться соцсетями, у него найдутся старшие товарищи, которые сами все расскажут, покажут и научат, как надо. Раскритиковала инициативу и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, технически идея на данный момент нереализуема. Как минимум половина площадок в России — иностранные, которые «и так не выполняют требования закона». Второй довод – невозможность установить, кто пользуется гаджетом, поскольку ребенок может пользоваться смартфоном родителей.
Так надо ли детям до 14 лет запрещать соцсети? Или запрет, наоборот, усугубит ситуацию? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Несмотря на то, что законодательно этот запрет еще не закреплен, социальные сети на своем уровне уже давно ввели ограничения пользователей по возрасту, подчеркивает начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский. Вопрос в том, что дети ловко эти ограничения обходят, указывая при регистрации своего аккаунта другой возраст. (В этом смысле понятно, почему авторы инициативы предлагают производить регистрацию пользователей исключительно по фотографии паспорта). Также Александр Полатовский разъяснил, какую опасность таят в себе соцсети для несовершеннолетних, которые плохо отличают плохое от хорошего. Случаи вовлечения подростков в преступную деятельность в последние два года участились.
Между тем педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман уверена, что любые неадекватно обоснованные запреты всегда мешают развитию детей. Соцсети — система, созданная для того, чтобы люди общались вне жесткого контроля со стороны всех. Детям такое пространство тоже необходимо, а запрет, по мнению Татьяны Пасман, только усугубит ситуацию восприятия детьми современного общества. Но не только в этом дело — соцсети несут в себе не только негативную, но и в большей степени позитивную функцию: они развивают, открывают очень значимый для детей позитивный мир. Поэтому Татьяна Пасман считает инициативу Рахмана Янсукова странной и озвучивает альтернативное предложение.
Поддерживает предложение запретить соцсети для детей до 14 лет заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. По его словам, там много контента, не предназначенного для неокрепших умов и психики подрастающего поколения.
Дети клирика Свято-Троицкого кафедрального собора, ведущего программы «Пастырь» на ПЛН FM Артемия Лутченко знают дорогу в соцсети, но общение с виртуальным миром не представляет для них проблемы. В их семье здоровая ситуация, а у кого-то, может быть, не так. Ребенок часто уходит в соцсети от проблем, с которыми сталкивается в реальной жизни, отмечает священник. Не отрицая опасность, которую таят в себе соцсети, Артемий Лутченко не считает, что проблему надо решать запретами. Запреты на Руси, по его словам, всегда работали плохо.
Катание на велосипеде может быть как полезным, так и представлять собой опасность. Так и с соцсетями. Они несут как пользу, так и вред, рассуждает семейный психолог Руслана Скородумова. Поэтому сложно ответить однозначно на вопрос, нужно ли вводить для детей официальный запрет на их пользование. Кроме того, запрещай - не запрещай, а сейчас дети в основном «сидят» не в соцсетях. Поэтому в какой-то степени Рахман Янсуков своим предложением попал пальцем в небо.
Фото: Руслана Скородумова / «ВКонтакте»
Можно, конечно, и запретить детям соцсети, но, во-первых, результат может последовать не так быстро, а во-вторых, он может оказаться совсем не таким, как ожидалось, отмечает директор гимназии №29 города Пскова Елена Синева. В целом она считает идею запрета соцсетей для детей до 14 лет утопичной, поскольку соцсети — это важный источник информации, на котором частично завязан и образовательный процесс, в частности, в формате онлайн-школы.
Наш вопрос «Надо ли детям до 14 лет запрещать соцсети?» застал регионального детского омбудсмена Наталию Соколову на встрече с активом старшеклассников Куньинской школы, и она решила узнать, а что по этому поводу думают сами дети. Любопытно, что более 70% присутствующих подняли руки в знак согласия, что до 14 лет детям пользоваться соцсетями не надо. Видит в этом рациональное зерно и сама Наталия Соколова, обращая внимание, что некоторые государства уже давно идут по этому пути.
Многодетная мать, арбитражный управляющий Ульяна Михайлова неоднократно высказывалась против регулирования каких-либо процессов путем запретов, если конечно, речь не идет о крайних ситуациях. Далекой от здравого смысла ей кажется и идея запретить детям соцсети. Пытаясь решить проблему, инициаторы могут лишить детей площадки для коммуникации и получения информации. Тут не запретами надо действовать, а формировать у детей фильтрующее мышление, чтобы они не «проглатывали» весь контент подряд, полагает Ульяна Михайлова.
Большинство наших сегодняшних собеседников сходятся во мнении, что запрет на соцсети для детей до 14 лет может принести больше вреда, чем пользы. Трудно с ними не согласиться. Кроме того, есть ощущение, что запрет в данном случае — слишком «топорный» путь решения проблемы. Куда более логичными в этом плане кажутся мысли о необходимости более тесного общения родителей со своими детьми. Они должны формировать у ребенка то самое фильтрующее мышление, о котором говорила Ульяна Михайлова, и понимание того, что такое хорошо, а что такое плохое, какие страницы открывать, а какие обходить стороной, с кем общаться, а с кем нет. Да, соцсети таят в себе определенную опасность, но сегодня трудно себе представить жизнь без них. Мы живем в современном, информационном, быстро меняющемся мире, интернет стал для нас частью жизни, а соцсети являются платформой для общения и самовыражения, в том числе и для детей.
Татьяна Иванова