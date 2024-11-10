Общество

Псковичи могут присоединиться к конференции по молодежной политике в Петербурге

Псковичи приглашаются на IX Всероссийскую научно-практическую конференцию «Контакт. Конференция 2025», которая пройдет 20-21 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Цель конференции — наладить диалог между профессионалами, работающими с молодежью, и обсудить перспективы профилактических программ в молодежной политике.

Участвовать могут специалисты и руководители молодежной политики, педагоги, представители молодежных организаций, работники культуры, студенты и все желающие.

В программе — дискуссионные площадки, кейс-сессии и тематические обсуждения на темы: компетенции специалистов в молодежной политике, наставничество в профилактике асоциальных явлений, антитеррористическое сознание: современные методы противодействия экстремизму, роль творчества и медиа в профилактике.

Чтобы участвовать, надо зарегистрироваться до 10 февраля 2025 года по ссылкам:

По итогам конференции выйдет электронный сборник статей, который будет размещен в научной библиотеке eLibrary.ru. Тексты для публикации можно отправить на Konfa@center-kontakt.ru до 20 декабря 2024 года.