Общество

В вузы РФ по отдельной квоте приняли 16 тысяч человек

Вузы РФ в 2024 году выделили более 50 тысяч мест для бакалавриата и специалитета по отдельной квоте, в этом учебном году по ней принято более 16 тысяч человек. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

Для льготных категорий поступающих предусмотрена отдельная квота. В частности, в рамках отдельной квоты смогут поступать участники СВО и их дети. Отдельная квота приема устанавливается в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест, пишет ТАСС.

«Всего университетами для приема на обучение в рамках отдельной квоты на текущий учебный год установлено более 50 тысяч мест для бакалавриата и специалитета, при этом 131 университет установил отдельную квоту приема в размере более 10%. В рамках приемной кампании этого учебного года по отдельной квоте принято более 16 тысяч человек, из них около 4 тысяч принято без вступительных испытаний», - сказал он на круглом столе фракции «Справедливая России - За правду» на тему «Новой элите страны - высшее образование!».