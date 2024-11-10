Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Нацпроекты в Псковской области, завершение «дистанционки» и камбэк Трампа

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Дожди со снегом прогнозируют в СЗФО в первой половине следующей недели

Лиса украла лопатку в Себежском районе. ВИДЕО

До +5 градусов и дожди прогнозируют 12 ноября в Псковской области

Лекция по кибербезопасности пройдет в псковском Доме молодежи

Мошенники начали приглашать псковичей на диспансеризацию

В вузы РФ по отдельной квоте приняли 16 тысяч человек