Общество

Мошенники начали приглашать псковичей на диспансеризацию

Мошенники обманным путём приглашают псковичей на диспансеризацию, чтобы выкрасть данные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской поликлинике.

Мошенники звонят по телефону, представляясь сотрудниками поликлиники, и предлагают пройти диспансеризацию, уточняют удобные для прохождения обследований дату и время.

Чтобы закрепить место за пациентом, сообщают, что нужно подтвердить запись, назвав код из СМС, которое тут же приходит на телефон. Однако на самом деле этот код используется не для записи в поликлинику, а для подтверждения входа на портал «Госуслуги». Там мошенники могут получить практически полную информацию о человеке.

«Мы звоним только с номера: 299-028 (колл-центр Псковской городской поликлиники). И не просим сообщать код. Для записи достаточно только звонка», - отмечают сотрудники поликлиники.

Ранее сообщалось, что мошенники начали связываться с псковичами под видом сотрудников страховой организации.