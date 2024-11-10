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Общество

Псковича приговорили к 9 месяцам принудительных работ за неуплату алиментов

11.11.2024 17:45|ПсковКомментариев: 0

44-летнего жителя города Пскова, который без уважительных причин не выплачивал алименты на содержание своего сына, привлекли к ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Осужденный, будучи уведомлённым о необходимости уплаты ежемесячно алиментов в размере 3500 рублей на содержание сына до совершеннолетия, в течение 2-х и более месяцев подряд не осуществлял выплаты, задолженность составила 8 224 рубля.

С учетом данных о личности осуждённого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд, признав его виновным в совершении преступления, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 9 месяцев, заменив назначенное наказание на 9 месяцев принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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