Общество

Культурные инициативы стали темой встречи псковского омбудсмена и директора президентского фонда

В Пскове прошла официальная встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и первого заместителя генерального директора президентского фонда культурных инициатив Игоря Соболева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Перед началом беседы в связи с недавним подписанием указа президента России о награждении Дмитрий Шахов поздравил первого заместителя генерального директора ПФКИ Игоря Соболева и попросил передать поздравления и руководителю Фонда Роману Карманову по случаю награждения обоих высокими государственными наградами за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

В ходе беседы Игорь Соболев рассказал, что по приглашению руководства ФГБУ «Роспатриотцентр» Федерального агентства по делам молодежи посетил и познакомился с деятельностью молодежного круглогодичного образовательного историко-культурного центра «Истоки», который расположен на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря в г. Печоры Псковской области, а также выступил на дискуссионной площадке.

Как отметил заместитель руководителя президентского фонда культурных инициатив, он с интересом узнал, что уже в 2024 году участниками мероприятий Центра в рамках Всероссийского проекта «Истоки. Школа» стали более 800 человек со всей России. В рамках тематических заездов Проекта объединяются молодые преподаватели и ученые, историки, медиаспециалисты, участники и ветераны боевых действий, молодые архитекторы и реставраторы, молодые педагоги и научные сотрудники, а также волонтеры, принимающие участие в гуманитарных миссиях, семьи, занимающиеся сохранением культурного наследия или исторической памяти.

Игорь Соболев особо отметил, что, выступая в качестве эксперта на дискуссионной площадке перед молодыми представителями сообщества реконструкторов, историков и архивистов, активистов ООД «Клубы исторической реконструкции России», он увидел у них искреннюю заинтересованность в дальнейшем развитии и популяризации российской культуры, особенно в историческом аспекте. И как раз в этом серьезную поддержку может оказать и наш Президентский фонд культурных инициатив, подчеркнул первый заместитель руководителя Фонда. Ежегодно мы поддерживаем различные интересные проекты в сфере культуры, искусства и творчества более чем на 31 млрд рублей. За время с начала создания ПФКИ провел 13 грантовых конкурсов. По итогам 12-ти из них поддержку получили более 8 тысяч творческих проектов, в среднем уровень софинансирования составил 89%.

Следует отметить, как сообщил в беседе первый заместитель руководителя ПФКИ, что по Псковской области по итогам 12 конкурсов уровень софинансирования составил 118%, Псковская область возглавляла рейтинг по итогам первого конкурса 2024 года по уровню софинансирования - 364%. На последнем конкурсе уровень софинансирования по Псковской области составил 140 %. По итогам 13 заявочных кампаний от Псковской области поступило 529 заявок. Поддержку по итогам 12 конкурсов получили 62 проекта на утвержденную сумму 144 млн рублей, софинансирование составило 171 млн рублей. «Мы видим, как активно представители из Псковской области принимают участие в конкурсах Фонда, а в декабре 2023 года в Пскове открыт проектный офис нашего ПФКИ», - отметил Дмитрий Шахов.

В то же время нам интересны и проекты, которые поддерживают и содействуют их реализации в сфере культуры региональные уполномоченные по правам человека, особенно в преддверии празднования 80-летия Великой Победы, поскольку право на историческую память входит в систему фундаментальных прав человека, отметил Игорь Соболев .

Как отметил псковский уполномоченный по правам человека, действительно право на историческую память входит в состав международных прав человека и гражданина в сфере культуры, которые гарантируются как международными правовыми актами, так и Конституцией России. Ряд проектов, которые поддерживаются как Фондом культурных инициатив, так и Фондом президентских грантов, направлены и на реализацию фундаментальных прав человека в различных сферах. Поэтому я с удовольствием поддерживаю интересные проекты от нашей области в этих сферах, в том числе и сам лично участвую в их реализации. Уверен, что такую деятельность наших общественников региональные омбудсмены должны поддерживать и в других регионах, подчеркнул Дмитрий Шахов.

Поскольку право на историческую память в российской конституции после поправок 2020 года серьезно усилилось, то накануне года, в котором мы будем отмечать 80-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Псковской области будет расширена реализация проекта «Право на историческую память. Нам события эти позабыть нельзя». Этот проект поддерживается уполномоченным по правам человека и посвящен увековечиванию памяти об участниках Великой Отечественной войны. Так, уже объявлено, что одним из направлений по увековечиванию памяти защитников нашей страны в годы Великой Отечественной войны станут два конкурса. Один для средств массовой информации, другой для юного поколения жителей Псковской области, подчеркнул Дмитрий Шахов. «Для меня эта тема особо важна, поскольку в моей семье из поколения в поколение помнят о наших родственниках, кто участвовал в борьбе с гитлеровским нацизмом, кто одержал победу над фашистской Германией и её сателлитами во Второй мировой войне. Мы трепетно храним память о той войне и о её героях, начиная с орденов и медалей, а также фотографий и документов того времени. Сегодня это архи важно, поскольку в Европе активно идёт процесс реваншизма, преуменьшении роли Советского Союза в разгроме фашизма и нацизма на европейском континенте, я уж не говорю о таком позорном явлении как сносе памятников советским воинам», сказал Дмитрий Шахов.

Выступая перед молодым поколением, разговаривая об итогах Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, я обращаю их внимание не только на всемирно-историческое значение Великой Победы, но и просто человеческое восприятие того, что участники Великой Отечественной войны, порой и жертвуя своей жизнью, подарили всем нам и последующим поколениям бесценное право — Право на жизнь!», особо подчеркнул псковский омбудсмен.

По итогам встречи Игорь Соболев и Дмитрий Шахов договорились продолжить активный диалог и сотрудничество в сфере содействия реализации культурных проектов в Псковской области, в том числе связанных с правами человека.