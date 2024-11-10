Общество

Псковская область стала участником международной программы «Классная страна»

По итогам заседания президиума экспертного совета международной программы «Классная страна» определены регионы и зарубежные страны, которые примут участие в разработке новых программ путешествий для детей и молодежи. Псковская область вошла в число участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«С этого года программа "Классная страна" приобрела статус международной. Помимо 21 российского региона в ней примут участие представители 7 государств объединения БРИКС+. В рамках саммита БРИКС президент Владимир Путин подчеркнул важность активизации сотрудничества между странами в сфере образования. Программа "Классная страна" будет этому способствовать, а также укреплять позиции России в образовательном туризме», — подчеркнул заместитель председателя правительства, председатель экспертного совета программы «Классная страна» Дмитрий Чернышенко.

От объединения БРИКС+ в программе примут участие Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ и ЮАР. Работа с ними будет осуществляться Агентством стратегических инициатив при поддержке МИД России и партнера программы — Международной школы БРИКС+.

Гендиректор АСИ, заместитель председателя экспертного совета программы «Классная страна» Светлана Чупшева сообщила, что результатом работы программы прошлого года стало создание 103 образовательных программ-путешествий для детей и молодежи, интегрированных в учебный процесс и охватывающих ключевые направления: историю и патриотизм, науку, культуру, экологию, спорт и здоровый образ жизни.

«Эти программы, разработанные в 22 регионах России, позволяют привязать путешествия к учебным предметам, внеурочной деятельности и дополнительному образованию. Примечательно, что в этом году „Классная страна“ привлекла интерес более 210 тысяч человек из 89 регионов, из которых свыше тысячи рекомендованы для участия в следующих этапах проекта. Благодаря таким шагам „Классная страна“ не только поддерживает образовательный туризм, но и формирует новые возможности для международного и межрегионального обмена, подготовки профильных специалистов и разработки инклюзивных программ», — сказала Светлана Чупшева.

В состав проектных команд войдут представители региональных ведомств, курирующих вопросы просвещения, воспитания, образования, культуры и туризма, представители образовательных организаций, туроператоры и предприниматели, а также школьники. Они пройдут программы обучения, разработанные АСИ в партнерстве с ведущими вузами страны, получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца и разработают 100 образовательных программ путешествий по пяти направлениям.

Мероприятия, реализуемые в рамках «Классной страны», направлены на решение задач и достижение показателей национальных целей, поставленных президентом России, а также национальных проектов «Образование» и «Туризм и индустрия гостеприимства».