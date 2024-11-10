Общество

Детям мигрантов могут запретить поступать в российские школы без знания государственного языка

Госдума предложит правительству рассмотреть вопрос о запрете зачислять в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка.

Госдума готовит проект постановления с предложениями правительству по решению проблем в сфере миграции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены. В рамках постановления направим правительству предложения по трудовой миграции, а также приезжающим с мигрантами семьям. Будем предлагать выработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти», - сказал Володин.

По его словам, в проекте постановления предлагается при зачислении в школы детей мигрантов «установить обязательность проверки законности пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и прохождения тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка».

«В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», - добавил председатель Госдумы.

Он отметил, что проект постановления планируется рассмотреть на заседании 20 ноября, пишет «Интерфакс».