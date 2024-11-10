Общество

Продажи елочных игрушек в начале ноября выросли на четверть

Продажи декора для Нового года за первую неделю увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в денежном выражении — на 47%, сообщили в маркетплейсе Ozon.

В аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» отметили, что по сравнению с прошлым годом цены на искусственную ель выросли на 27%, при этом число покупок снизилось на 33%. Похожая ситуация с гирляндами и елочными игрушками, рост цены составил 20% и 23% соответственно, а число покупок упало на 41% и 6%. Количество покупок выросло только у мандаринов — на 7%, а цена также увеличилась на 21%.

Меньше всего в сравнении с прошлым годом покупают елочные звезды, несмотря на уменьшение цены на три процента, число покупок упало на 51%.

По данным Wildberries, за первую неделю ноября в сравнении с началом октября спрос на елки увеличился на 445%, на мишуру — на 498%, на елочные игрушки — на 346%. Продажи декоративных венков, гирлянд, светодиодных фигур и снежных шаров также выросли — в среднем в три раза.

Напряженная обстановка к концу года сказывается на психоэмоциональном фоне населения, поэтому людям сейчас особенно хочется тепла, уюта, добра и мягкости, сказала кандидат экономических наук Ольга Жильцова.

Так люди успокаиваются, стабилизируются и пытаются испытывать радость, отметила нейропсихолог Наталья Наумова. И когда они покупают украшения для дома заранее, может говорить о том, что пока праздника в доме не хватает, пишут «Известия».

«Люди ждут хороших новостей, радости, спокойствия, которые ассоциируются у них с Новым годом. Люди отстраняются от всех других проблем, забот, которые переживают и полностью фокусируются на празднике. В этот момент они чувствуют больше уверенности, больше стабильности и надежности», — сказала она.