Общество

В состав Островской межрайонной больницы вошли пять филиалов

Завершилась реорганизация Островской межрайонной больницы. С 11 ноября Опочецкая межрайонная больница и Пушкиногорская межрайонная больница стали частью Островской межрайонной больницы с филиалами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

У Островской межрайонной больницы теперь есть филиалы: Пыталовский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский, Новоржевский.

«Это не просто административная мера, а шаг к улучшению качества оказываемых медицинских услуг. Наша цель — обеспечить населению доступ к современным методам лечения и диагностики. Объединение позволит оптимизировать ресурсы, улучшить взаимодействие между филиалами и создать единую систему оказания медицинской помощи», - сообщил главный врач Гайк Хачатрян.

«Закончилось объединение медицинских организаций, это важное событие, которое было необходимо для эффективного использования уже имеющихся ресурсов и организации лечебного процесса. От объединения выиграют все — пациенты будут получать медицинскую помощь на более высоком уровне и она станет доступнее, врачи получат возможность развиваться в профессиональном плане. Островская больница лидер среди межрайонных медицинских организаций по привлечению медицинского персонала. Теперь стоит задача — привлекать врачей и средний медицинский персонал в новые филиалы. Как я уже говорила ранее, закрытий отделений, филиалов не будет. Мы нацелены только на развитие», - подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

В профильном комитете выделили плюсы, которые дает объединение медицинских организаций:

Внедрение в работу врачей современных методических рекомендаций и порядков оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения РФ;

Узкие специалисты станут доступнее;

Станет легче привлекать врачей на работу в филиалы;

Единый подход в управлении;

Полноценная работа и укомплектованность филиалов;

Улучшится финансовое состояние филиалов;

Реализация планов по модернизации медицинской организации за счёт участия в национальный проектах;

Первичный сосудистый центр в составе большой больницы.

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Главным врачом объединённой Островской межрайонной больницы остаётся Гайк Хачатрян, кандидатуры на должности руководителей филиалов больницы проходят процедуру согласования в комитете по здравоохранению Псковской области.

Напомним, в Псковской области ранее прошла реорганизация областной больницы.