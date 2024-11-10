В состав Островской межрайонной больницы вошли пять филиалов

Завершилась реорганизация Островской межрайонной больницы. С 11 ноября Опочецкая межрайонная больница и Пушкиногорская межрайонная больница стали частью Островской межрайонной больницы с филиалами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
У Островской межрайонной больницы теперь есть филиалы: Пыталовский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский, Новоржевский.
«Закончилось объединение медицинских организаций, это важное событие, которое было необходимо для эффективного использования уже имеющихся ресурсов и организации лечебного процесса. От объединения выиграют все — пациенты будут получать медицинскую помощь на более высоком уровне и она станет доступнее, врачи получат возможность развиваться в профессиональном плане. Островская больница лидер среди межрайонных медицинских организаций по привлечению медицинского персонала. Теперь стоит задача — привлекать врачей и средний медицинский персонал в новые филиалы. Как я уже говорила ранее, закрытий отделений, филиалов не будет. Мы нацелены только на развитие», - подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
В профильном комитете выделили плюсы, которые дает объединение медицинских организаций:
Главным врачом объединённой Островской межрайонной больницы остаётся Гайк Хачатрян, кандидатуры на должности руководителей филиалов больницы проходят процедуру согласования в комитете по здравоохранению Псковской области.
Напомним, в Псковской области ранее прошла реорганизация областной больницы.