Общество

Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срыва обязательств по нацпроекту «Образование»

Министр образования Российской Федерации Сергей Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срыва обязательств по нацпроекту «Образование». На штабе «Единой России» и Минпросвещения по контролю за капремонтом и строительством объектов образования он обратил внимание, что риски есть в ряде регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Это обязательства, которые вы на себя взяли, они должны быть исполнены. Эти школы ждут граждане нашей страны. Мы говорили о возможности направить ходатайства о переносе сроков ввода строящихся школ. Пошли навстречу 48 регионам, обратились в правительство. Получили разрешение на перенос по различным основаниям на 25-й год нескольких десятков школ. При этом по вновь названным 88 школам, за исключением шести, которые технически не подлежат переносу, таких ходатайств не было. Это недопустимо, - подчеркнул министр.

Он отметил, что при нарушении обязательств по программе работы будут финансироваться уже не из федерального бюджета, а из регионального.

Напомним, на минувшей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводил совещание по реализации национальных проектов в регионе. На нем отмечалось, что нацпроект «Образование» – второй по объёму, на его реализацию направлено почти 3,5 млрд рублей, при этом на сегодняшний день в Псковской области это самое сложное направление.

В регионе на сегодняшний день не завершен капитальный ремонт, в частности, в школе №2 города Пскова.