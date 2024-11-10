Министр образования Российской Федерации Сергей Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срыва обязательств по нацпроекту «Образование». На штабе «Единой России» и Минпросвещения по контролю за капремонтом и строительством объектов образования он обратил внимание, что риски есть в ряде регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.
Он отметил, что при нарушении обязательств по программе работы будут финансироваться уже не из федерального бюджета, а из регионального.
Напомним, на минувшей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводил совещание по реализации национальных проектов в регионе. На нем отмечалось, что нацпроект «Образование» – второй по объёму, на его реализацию направлено почти 3,5 млрд рублей, при этом на сегодняшний день в Псковской области это самое сложное направление.
В регионе на сегодняшний день не завершен капитальный ремонт, в частности, в школе №2 города Пскова.