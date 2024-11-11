Политика

Рейтингомер: проблемный нацпроект, медийная «некрофилия» и разгадка визита Собчак

Салют! Вас приветствует Господин Рейтингомер — автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Поехали!

-5 Андрей Ермаков

Самую низкую оценку минус пять ставим руководителю областного комитета по образованию Андрею Ермакову. И на то есть серьезные основания. Проблемная реализация национального проекта «Образование» была обозначена губернатором Михаилом Ведерниковым как «самое сложное направление». В ходе совещания глава региона особо подчеркнул, что «Образование» - это второй по объему нацпроект, на его реализацию направлено почти 3,5 млрд рублей. При этом «касса» на сегодняшний день составляет всего 45%. Если ситуацию не удастся оперативно исправить, то это может значительно снизить общие показатели области по всем нацпроектам, которые теперь, как говорится, «наше всё».

-4 Валерий Зайцев

Минус четыре по совокупности факторов получает глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Во-первых, Счетная палата Псковской области 6 ноября обнародовала результаты проверки бюджетной отчетности администрации района: как следует из публикации, установлены нарушения бюджетного законодательства, допущенные в прошлом году - в том числе нарушение принципа полноты отражения доходов, требований при осуществлении бюджетных инвестиций, в части отсутствия внутреннего финансового аудита в сфере бюджетных правоотношений, по ведению бухгалтерского учета и по части контрактной системы в сфере закупок. Во-вторых, реконструкция водозабора в Печорах на уже упомянутом совещании у губернатора была охарактеризована им как самый проблемный объект по линии программы «Комфортная городская среда».

-3 Игорь Шатурный

Минус три ставим вице-губернатору Игорю Шатурному за продолжающийся бардак в строительной сфере. Увы, положение дел здесь по-прежнему характеризуется регулярными срывами сроков сдачи объектов, а также нередко - низким качеством ремонта и строительства социально значимых объектов, в том числе школ. Из-за чего в дело приходится вмешиваться прокуратуре и другим контролирующим органам, а чиновники же раз за разом разводят руками: мол, не смогли мы, не смогли - кто же мог думать, что подрядчики подведут, стройматериалы подорожают и так далее?! Сказать по правде, эта сага уже порядком всех утомила.

-2 Ирина Федорова

Двойку заносим в дневник руководителя государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой. За то, что сотрудники провластных СМИ на минувшей неделе зачем-то устроили пляски на костях ими же убиенной печатной «Псковской правды». Отмечать 107-й день рождения газеты, которой теперь не существует в природе в привычном для читателей виде — это вообще за гранью добра и зла. Неслучайно острые на язык коллеги уже невесело шутят о медийной «некрофилии», которой, как оказалось, подвержены в государственном медиахолдинге.

-1 Игорь Романов и Андрей Маковский

Минус один получают сразу двое представителей регионального отделения «Новых людей» — секретарь Игорь Романов и ранее занимавший пост председателя Андрей Маковский. Причина — в приезде в Псков из Москвы партийного активиста Арсения Чжана, который прислан координировать работу областной организации НЛ и, видимо, будет делать это в статусе председателя реготделения. Принятое федеральным руководством решение усилить псковское отделение очевидно свидетельствует: местные кадры, по мнению Москвы, не до конца справляются с поставленными задачами и не контролируют ситуацию, а раз так - деятельность партийной ячейки требует перезагрузки.

0 Елена Иванова

Как и предсказывала Псковская Лента Новостей, единственным муниципальным образованием, где в ходе второго этапа реформы местного самоуправления сменился руководитель, стал Бежаницкий район — вернее, теперь уже муниципальный округ. В полном соответствии с нашими прогнозами, из рук покинувшего пост Сергея Михеева бразды правления перешли в руки его заместительницы Елены Ивановой. Она-то сегодня и получает нейтральную оценку ноль.

Смотрите также Елена Иванова: Для меня большая честь и ответственность возглавить Бежаницкий округ

+1 Лев Шлосберг*

Плюс один ставим заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу*, ранее внесенному Минюстом в реестр иноагентов. Таким образом отмечаем смелую позицию псковского яблочника в отношении политэмигрантов и их кровожадных высказываний. Соответствующие заявления оппозиционера прозвучали в интервью, данном им известной журналистке и общественно-политической деятельнице Ксении Собчак. Опубликованное видео беседы стало разгадкой целей ее приезда в Псков, состоявшегося еще в сентябре.

+2 Александр Боярков

Строчкой выше, на плюс два, взобрался исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков. Причина — в создании нового музыкального коллектива, а именно - Эстрадно-джазового оркестра Псковской области. В его состав вошли артисты из Губернаторского симфонического оркестра, ансамбля русской музыки «Псков», военных оркестров, а также молодые музыканты, которые представляют наш колледж искусств. Первое выступление нового оркестра состоится уже 8 декабря в БКЗ филармонии.

+3 Нинель Салагаева

Тем временем в особой экономической зоне «Моглино» зарегистрирован научно-образовательный центр, призванный содействовать эффективному ведению экономической деятельности предприятий. Понятно, что обещать — не значит жениться, зарегистрировать контору — не то же самое, что добиться ее качественной работы. Однако на фоне, увы, ставших привычными негативных инфопоповодов от несостоявшихся резидентов и прочих банкротов это известие выглядит позитивно и оптимистично. Возможно, создавать такой центр надо было лет десять назад, сразу после регистрации ОЭЗ. Так или иначе, пусть и авансом, но плюс три сегодня получает курирующая ОЭЗ «Моглино» вице-губернатор Нинель Салагаева.

+4 Ольга Тимофеева

Плюс четыре получает вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева, курирующая в правительстве региона сферы культуры и туризма. Национальные проекты по этим направлениям были названы губернатором Михаилом Ведерниковым среди тех, к реализации которых практически нет вопросов. «Касса» по ним уже сейчас превышает 90 процентов, в связи с чем глава региона поблагодарил руководителей и кураторов данных нацпроектов за системную работу.

+5 Александр Котов

Максимально высокую оценку плюс пять заслужил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. На минувшей неделе он принял участие в конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, приуроченной к 30-летию ПАСЗР. Активная деятельность спикера псковского регионального парламента и его вклад в укрепление связей между законодательными органами субъектов РФ отмечены почетной грамотой ассоциации. Напомним, что незадолго до этого Александр Котов и его коллеги провели сессию областного Собрания, на которой был принят ряд важных решений. А обозреватели, наблюдая за содержательным обсуждением вопросов актуальной повестки, заключили, перефразировав известное высказывание экс-спикера Госдумы: псковский парламент — место для дискуссий.

Это был очередной выпуск Рейтингомера. До встречи через неделю.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.