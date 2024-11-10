Общество

Псковские и самарские профсоюзы обменялись опытом

11 ноября в Псковском областном совете профсоюзов состоялась совместная встреча с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым, председателем Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Анжеликой Шундер, председателем Саратовской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Сергеем Прохоровым, правовым инспектором Натальей Беляевой и председателями первичных профсоюзных организаций города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Облсовпроф

Данная встреча была организована в соответствии с постановлением президиума профсоюза работников здравоохранения РФ от 23 сентября №14-10. Саратовская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ стала «профсоюзным шефом» Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

На встрече поднимались вопросы наставничества, социального партнерства и мер социальной поддержки медицинских работников на отраслевом уровне и на уровне первичной организации. Говорили об осознанном прочленстве и его росте, обсудили методы мотивации членства, в том числе усиление информированности членов профсоюза о деятельности, проводимой областной организацией.

«Коллеги из Саратова поделились опытом работы, некоторые "фишки" мы взяли на заметку для использования в своей работе. Некоторые наши приёмы работы понравились гостям. Такой опыт, несомненно, интересен для дальнейшего совершенствования профсоюзной работы», - поделились впечатлениями участники встречи.

«Положительным результатом встречи стало то, что участники встречи нашли взаимопонимание по всем рассматриваемым вопросам, разработали план совместных действий по увеличению профсоюзного членства организации, договорились о совместной помощи, а в этом и заключается принцип настоящего социального партнерства!», - добавил лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов