Общество

Психолог и банковские служащие организовали лекцию в псковском УФСИН

В аппарате управления областного УФСИН прошло лекционное занятие с участием сразу нескольких спикеров: представителей банковского сектора и практикующего семейного психолога. Мероприятие состоялось в рамках воспитательной работы с личным составом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Представители Сбербанка рассказали о банковских продуктах и популярных сервисах, доступных для индивидуальных клиентов, программах лояльности, выгодных предложениях, условиях ипотечного кредитования. Внимание специалистов было акцентировано на повышении финансовой грамотности сотрудников уголовно-исполнительной системы и защиты от мошеннических действий.

Практикующий психолог Ирина Попова – координатор проекта Псковского регионального отделения «Российский Красный Крест» – выступила с лекцией, посвящённой семье. Рассмотрели стадии отношений в паре, важность сохранения родственных связей, а также значение индивидуального развития и роста супругов, направленного на укрепление семейных ценностей, уважение друг к другу, гибкость и умение находить компромисс в сложных ситуациях.

В завершение мероприятия сотрудники имели возможность обратиться к специалистам за индивидуальными консультациями.