Общество

Слёт «ПсковЭко» собрал более 60 молодых людей

В Пскове состоялся второй экологический слёт «ПсковЭко», собравший более 60 молодых людей, заинтересованных в защите окружающей среды. Участники расширили свои знания и обменялись идеями по улучшению экологии региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фотографии: Псковский городской молодёжный центр

В программе были лекции от экспертов: Светланы Бринюк, Елены Трегубовой и Максима Сотника, которые поделились успешными экологическими инициативами в Псковской области и практическим опытом внедрения экологичных решений.

Особенным моментом стало занятие с экоактивисткой Викторией Посадской, где участники сделали сумки-авоськи. Этот аксессуар стал символом ответственного отношения к природе и отказа от пластиковых пакетов.

Также партнёр слёта, арена виртуальной реальности «Другой мир», предложила участникам расслабиться в увлекательных виртуальных мирах. В слёте работали интерактивные зоны, в том числе беспроигрышная лотерея и настольные игры. Каждый получил памятные сувениры об этом событии.

Организатором мероприятия выступил Псковский городской молодёжный центр.