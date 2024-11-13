Общество

Юрист посоветовал россиянам не брать отпуск в январе

Многие работники планируют отпуск на декабрь или январь, чтобы продлить новогодние праздники. Выбирая конкретные даты, стоит оценить, насколько «выгодным» получится отпуск в эти месяцы. Об этом рассказывает руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По словам эксперта, чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск.

По закону наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Но стоимость рабочего дня в разные месяцы может отличаться.

Чтобы определить, сколько стоит рабочий день в конкретном месяце, нужно разделить месячный размер заработной платы на количество рабочих дней в этом месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня и тем менее выгодно уходить в отпуск: иногда стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка, из которого рассчитывается отпуск. И наоборот — чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск

По этой логике очевидно, что январь — самый «невыгодный» месяц для отпуска, потому что в этом месяце меньше всего рабочих дней (всего 17). Уйдя в отпуск в январе, работник, скорее всего, потеряет в деньгах.

Декабрь значительно лучше в этом плане. В декабре будет 21 рабочий день (столько же было в апреле, сентябре и ноябре). Таким образом, в декабре можно взять отпуск без финансовых потерь.