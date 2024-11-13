Общество

Онлайн-брифинг о реализации нацпроекта «Экология» в Псковской области в 2024 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга, посвященного ходу реализации нацпроекта «Экология», который прошел на базе объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 13 ноября.

Что сделано в регионе в части сохранения лесов? Удалось ли выполнить план по лесовосстановлению? Как Псковской области удается удерживаться в пятерке лучших регионов по оперативности тушения лесных пожаров? В чем взаимосвязь мероприятий по расчистке водоемов и качеством жизни населения? Насколько реализация нацпроекта «Экология» в целом улучшила экологическую обстановку в регионе?

На эти и многие другие вопросы ответил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Ведущий - Артем Татаренко.