Игорь Дитрих проведет в Пскове прием граждан к Международному дню слепых

«Единая Россия» проведёт единый день приёма граждан, приуроченный к Международному дню слепых. Встречи организуют по всей стране в общественных приёмных партии при участии Всероссийского общества слепых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
В единый день приёма рассмотрят вопросы трудоустройства, социализации, доступности инфраструктуры для людей со слабым зрением, сообщила председатель комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.
К решению обращений привлекут органы исполнительной власти и профильные некоммерческие организации, региональных координаторов партийного проекта «Единая страна – доступная среда».
В Пскове прием состоится 15 ноября с 10:00 до 12:00 в региональной общественной приемной «Единой России». Его проведет депутат Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Запись по телефону: 66-25-12.