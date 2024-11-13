Общество

Игорь Дитрих проведет в Пскове прием граждан к Международному дню слепых

«Единая Россия» проведёт единый день приёма граждан, приуроченный к Международному дню слепых. Встречи организуют по всей стране в общественных приёмных партии при участии Всероссийского общества слепых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В единый день приёма рассмотрят вопросы трудоустройства, социализации, доступности инфраструктуры для людей со слабым зрением, сообщила председатель комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«Статистика говорит о том, что в России проживают почти 450 тысяч инвалидов по зрению. Из них взрослых – порядка 423 тысяч человек, детей – примерно 27 тысяч (данные на конец 2023 года – прим. ред.). Согласно данным экспертов, лишь 27% трудоспособных инвалидов в России имеют работу, а квоты на трудоустройство заполнены лишь на три четверти», – сказала она.

К решению обращений привлекут органы исполнительной власти и профильные некоммерческие организации, региональных координаторов партийного проекта «Единая страна – доступная среда».

«Наша задача заключается не только в решении отдельных проблем, с которыми сталкиваются незрячие и слабовидящие люди. Мы стремимся выявить вопросы, требующих системных решений», – подчеркнула Анна Кузнецова.

В Пскове прием состоится 15 ноября с 10:00 до 12:00 в региональной общественной приемной «Единой России». Его проведет депутат Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Запись по телефону: 66-25-12.