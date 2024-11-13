Общество

Об особенностях расчистки Псковы и Чудского озера рассказал Виктор Мусатов

Расчистка реки Псковы и Псковско-Чудского озера проводилась на наиболее проблемных участках. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов на онлайн-брифинге, посвященном реализации национального проекта «Экология» в Псковской области.

Спикер констатировал, что федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» отличается от «Сохранения лесов», который с 2019 года реализуется во всех субъектах РФ. Первый носит точеный характер, и изначально Псковская область не была его участником, за исключением общероссийской акции «Вода России».

«С 2019 года мы разработали паспорт проекта и начали тесно работать с Федеральным агентством водных ресурсов, потому что в области много объектов, которые могли бы соответствовать критериям и достойны включения в реализацию федерального проекта. Считаю, что наше взаимодействие увенчалось положительным результатом», - отметил Виктор Мусатов.

Он напомнил, что в рамках данного проекта реализовано два мероприятия - по расчистке реки Псковы и Псковско-Чудского озера. При этом река Пскова - объект довольно непростой, расположен в пределах областного центра, на некоторых участках существуют ограничения на проведение работ, есть зоны с особыми условиями охраны. Председатель профильного комитета уточнил, что на данном объекте расчистке подлежали порядка 7 км, на некоторых участках удалялись острова, на других убирали донные отложения, также велось выкашивание водной растительности. В ходе проведения работ использовалась спецтехника, в том числе экскаваторы.

«Работа достаточно непростая, в пределах города мы всегда ограничены в пространстве, в подъездах и видах техники», - уточнил Виктор Мусатов.

По его словам, расчистка Псковско-Чудского озера ведётся ещё с 2011 года. В рамках федерального проекта работа велась на определенных территориях с целью возобновления циркуляции воды на мелководье.

Напомним, в этом году завершена расчистка почти 4 км Псковско-Чудского озера в Гдовском районе. Для восстановления популяции ценных рыб и компенсации биоресурсов выпустили мальков – порядка 1 миллиона молоди щуки, 2 тысяч молоди судака и 5 тысяч – сига.

На работы по расчистке реки Псковы и Псковско-Чудского озера в рамках нацпроекта «Экология» из федерального бюджета было направлено 92 млн рублей.