Общество

Новосокольнический район также станет округом - Виталий Соловьев

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьев 12 ноября вместе с главами районов и округов принял участие в заседании Ассоциации муниципальных образований Псковской области. В формате круглого стола представители муниципалитетов, преобразованных в округа, поделились положительным опытом муниципальной реформы.

«Планируется, что в следующем году Новосокольнический район также затронут изменения, и мы станем округом.

губернатор Михаил Юрьевич Ведерников отметил, что после перехода на новую систему организации власти на местах округа показывают более высокие результаты», - сказал Виталий Соловьев.

Главы округов поделились опытом, отметили достоинства единого бюджета и кадровой политики.

«Мероприятие было очень продуктивным и познавательным, на многие вопросы нашлись ответы», добавил Виталий Соловьев.