Общество

Памятник в псковском селе Середка благоустроили благодаря ТОСам

Администрация Середкинской волости совместно с ТОС «Елизаровский» и ТОС «Аллейный» на территории сельского поселения реализовали проекты «Благоустройство памятника Великой Отечественной войны» в селе Середка. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках проекта вокруг памятника уложена плитка, произведен косметический ремонт постамента, установлены памятная табличка и малые архитектурные формы.

В деревне Верхолино реализован проект «Благоустройство спортивной площадки и установка тренажеров».

«Теперь в этом населенном пункте по улице Аллейной установлены уличные тренажеры, скамейки и урны, проведено зонирование и благоустройство спортивной-игровой площадки», - рассказала Наталья Федорова.

Работы выполнены в рамках районного конкурса проектов ТОС. Сумма субсидий из бюджета Псковского района на два проекта составила 400 тысяч рублей.