Общество

В Острове установят новые камеры видеонаблюдения

38 камер видеонаблюдения установлено на территории Острова в рамках внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В настоящее время на территории города уже планируется установка новых камер. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото: глава Островского района Дмитрий Быстров / Telegram

Все камеры расположены в наиболее криминогенных местах и местах массового пребывания людей и служат как для профилактики, так и для повышения раскрываемости правонарушений в черте города.

Видеонаблюдением охвачены многие места, отметил Дмитрий Быстров. Под контролем находится территория центральной площади, парк Победы, дорога к автовокзалу, часть улицы Карла Маркса в районе улицы Пригородной, улица 25 Октября, северный и южный пролёты подвесного моста, сквер героев-интернационалистов, территория возле районной администрации, городской стадион, часть территории в Острове-3.

Работа по развитию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» постоянно продолжается. Так, уже заключён договор на установку камер в Острове-2 в районе улиц Шумейко и Апакидзе. Кроме того, планируется установить камеры видеонаблюдения на улицах: Чапаева, Суворова, Школьной, Кирова, Егорова, Освобождения, Поземского, 25 Октября.