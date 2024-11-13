Общество

К программе «Безопасный город» в Псковской области могут подключить видеоаналитику

К программе «Безопасный город» в Псковской области могут подключить видеоаналитику. Об этом рассказал управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка Сбербанка Владимир Компаниец на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 12 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В ходе рабочей встречи губернатор и глава местного отделения Сбера обсудили с развитие совместных проектов и сотрудничество в сфере технологий и безопасности.

Глава региона поздравил всех сотрудников Псковского отделения банка с профессиональным праздником и назвал Сбер стратегическим, надежным и проверенным партнером: «Целый ряд мероприятий реализуются при участии и поддержке банка, в том числе в сфере культуры и безопасности. Наше взаимодействие сложно переоценить».

Благодаря модернизации программы «Безопасный город», которую реализует группа компаний ЦРТ — партнер Сбера, с начала года при помощи камер было выявлено порядка 730 административных правонарушений и более 40 преступлений, отметил Михаил Ведерников. В свою очередь Владимир Компаниец добавил, что установленный аппаратно-программный комплекс по «Безопасному городу» можно считать ядром системы, который будет развиваться и в дальнейшем.

«Из нововведений — есть возможность подключить видеоаналитику, которая распознает лица, номера машин и может предотвратить преступления, в том числе с использованием системы искусственного интеллекта. Псков — в числе лидеров этого направления. Перспективы по развитию колоссальны», — заключил управляющий Псковским отделением Сбера.

Губернатор предложил активнее сотрудничать в данной сфере. «Результаты видны, и они впечатляют», — добавил Михаил Ведерников.

Участники встречи также обсудили разработку проектов, которые были предложены на стратегической дизайн-сессии по внедрению искусственного интеллекта. «Один из таких проектов позволит отвечать на обращения граждан, консолидировать документы, делать выводы из регламентных документов. Это существенно облегчит работу сотрудников, возьмет на себя часть функций», — пояснил Владимир Компаниец.

Речь на встрече зашла и о реализации ряда других совместных проектов.