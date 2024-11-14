Общество

В Псковской области запрещен вывоз из РФ 725 тонн кормовой продукции

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» государственные инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль при вывозе 725 тонн свекловичного жома с добавлением мелассы, произведённого в Воронежской области, и выявили нарушения Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ходе контрольных процедур должностным лицом ведомства было установлено отсутствие оригиналов ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольный товар, следующий из РФ в Латвию.

Вывоз товара с таможенной территории ЕАЭС запрещен, выдан акт о возврате груза.