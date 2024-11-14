Общество

Сергей Вострецов призвал воссоздать спецшколы с жесточайшей трудовой дисциплиной

Для неуправляемых и жестоких детей нужно создать специальные школы с жесточайшей трудовой дисциплиной. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя недавнюю ситуацию с нападением ученика школы на другую ученицу ради видео.

«Для подобных животных нужно воссоздать специальные школы с жесточайшей трудовой дисциплиной, где из зверьков трудом и режимом необходимо будет делать нормальных людей, раз уж родители на это не способны», - прокомментировал экс-депутат Государственной Думы.

Он также пояснил, за чей счет подобные школы должны содержаться.

«При этом содержание этих моральных уродов в спецшколе должны оплачивать их непутевые родители. Может, хоть подобные меры заставят горе-родителей заниматься своими чадами!» - дополнил Сергей Вострецов.