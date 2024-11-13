Общество

ТОСы в 2024 году привлекли в Пустошкинский район 6,4 млн рублей

24 территориальных общественных самоуправления зарегистрировали в Пустошкинском районе в этом году, 20 из них уже получили финансирование на свои проекты. Об этом в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал депутат Собрания депутатов Пустошкинского района Дмитрий Бугряков.

Общий объем полученных средств составил 6,4 миллиона рублей: 6 миллионов — региональные средства, 400 тысяч — муниципальные. Дмитрий Бугряков поблагодарил региональную команду во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым за поддержку ТОСов и увеличение финансирования.

В деятельность ТОСов активно включаются местные жители, в Пустошкинском районе задействованы 2 136 человек, что составляет треть населения. Главные направления работы — это культура, благоустройство и обращение с отходами.

В сфере культуры акцент сделан на ремонте Домов культуры. Это в свою очередь повлекло новые инициативы: жители начали организовывать клубы и кружки для детей, активизировалась самодеятельность.

Благоустройство сосредоточено на создании детских площадок, что особенно важно для дачного района, заметил депутат.

Кроме того, ТОСы вместе с местными властями создают контейнерные площадки для вывоза твердых бытовых отходов, что способствует улучшению экологии. Сотрудничество между ТОСами и главами поселений налаживается успешно, заключил гость студии.