Общество

Анастасия Повторейко о распределении медиков и обращениях граждан

Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко рассказала в беседе с корреспондентом ПЛН FM об инициативе обязательного распределения медиков, дефиците кадров в сфере здравоохранения и работе в едином округе.

— На минувшей сессии Псковского областного Собрания депутатов обсуждали массу вопросов, и в том числе один вопрос, касающийся медицинских кадров, это обязательное распределение выпускников организаций медицинского профиля. Насколько, на ваш взгляд, это эффективная мера?

— Свое мнение я озвучивала на заседании комитета по труду и социальной политике. На сегодняшний момент мы эту инициативу, конечно же, поддержали, она рассматривается не в масштабах Псковской области, а в масштабах страны. При этом такие инициативы звучат не в первый раз. Как мы знаем, все инициативы были отклонены на более высоких уровнях ввиду того, что есть определенные конституционные права и есть целевая программа. Это программа по привлечению кадров с помощью целевых направлений. Ввиду того, что ежегодно увеличивается количество целевых мест, это, действительно, имеет перспективу. При этом, конечно же, мы все помним советскую модель, когда было распределение. Все знали, что другого выбора ни у кого нет.

Любую положительную инициативу касаемо привлечения медицинских кадров необходимо поддерживать. Что и было сделано ввиду того, что нехватка кадров - это не только проблема Псковской области, это проблема фактически страны.

— Что касается целевой подготовки, не очень работает эта тема? Многие находят лазейки и не хотят возвращаться в то учреждение, которое выдало им направление по целевому набору? Как вы оцениваете эту ситуацию? Действительно ли не работает целевой набор?

— Я, наоборот, хочу дать положительную оценку. Я работаю в среде, я могу объективно и более глубоко оценить эту ситуацию. Мы уже видим определенные результаты. В целом в Псковской области в настоящее время 766 целевиков. Это хорошие цифры. Если говорить про 2024 год, из 88 человек по целевому после окончания трудоустроены уже 34. Мы видим приток молодых специалистов и, конечно, же, отток пожилых людей, которые уходят на заслуженный отдых. Это объективная ситуация. Мы должны пройти этот этап. Мы озвучили все наши специальные меры, включая служебное жилье, денежные выплаты, подъемные при первичном трудоустройстве. Поверьте, мы конкурентоспособны.

— Хотелось бы узнать, с чем к вам обращаются ваши избиратели? Как вообще коммуникация выстроена? Они к вам как к депутату обращаются или все-таки как к врачу?

— И как к депутату, и как к врачу. Я стараюсь помогать, насколько это возможно, в различных сферах, в том числе, когда были проблемы с вывозом ТКО. Активные были обращения после смены регоператора. Сейчас их значительно меньше, а в моем случае вообще сошли на нет. Вы знаете, абсолютно различные бытовые проблемы, в том числе зачисление детей в среднюю школу. Коллеги из системы образования обращаются с целью поощрения. Мы всегда содействуем, помогаем. Проблема газификации, догазификации. Ни одно, кстати, обращение не оставлено без внимания. В одном случае мы добились хорошего выхода в сроки по газификации частного дома в Псковском районе. Активно содействуем семьям участников СВО, в том числе по переселению из аварийного жилья. За счет того, что я избрана по единому округу, у меня обращения из различных точек Псковской области. Я призываю граждан продолжать обращаться. Всегда стараюсь помогать и содействовать.

Беседовал Константин Калиниченко